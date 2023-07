Weekend om te vergeten voor Vermeulen in DTM op Norisring, Preining wint race 2

Waar de Formule 1 zich voorbereidt op eventuele protesten van klimaatactivisten, leek de DTM zich op zondag te laten verrassen door wat demonstranten die een manier wisten te vinden om op de baan te kunnen zitten. Zij werden echter al snel weggewerkt door de politie, waardoor de start van de race niet om 13.30 uur plaatsvond, maar om 13.43 uur. Dit keer mocht niet Sheldon van der Linde, maar teamgenoot René Rast in de Schubert Motorsport BMW M4 GT3 het veld aanvoeren, gevolgd door Thomas Preining in de Porsche, maar die moest in de beruchte Grundig Kehre al zijn tweede positie afstaan aan de winnaar van race 1, Van der Linde. De Schubert Motorsport-teamgenoten sloegen snel een gat naar Ayhancan Güven in de Team75 Motorsport Porsche, gevolgd door mede-Porsche-rijders Preining en Dennis Olsen.

Waar Rast een marge van een seconde wist te houden naar zijn teamgenoot, kroop Güven steeds meer richting de BMW van Van der Linde. Hij zette de Zuid-Afrikaan onder druk en reed lang op een halve seconde achter hem terwijl de Turk op zijn beurt op zijn hielen werd gezeten door Preining. De eerste twintig minuten verliepen op enkele stevige gevechten na zonder grote incidenten, waardoor de pit window zoals gebruikelijk met veertig minuten resterend open ging voor een duur van twintig minuten. De top-tien besloot langer door te rijden, Marco Wittmann en Franck Perera waren van de elfde en twaalfde plek een van de eerste coureurs om een pitstop te maken. Niet veel later volgde Preining met een poging tot een undercut, al zorgde een incident tussen David Schumacher en Patric Niederhauser ervoor dat meerdere coureurs binnenkwamen, in anticipatie van een safety car. Die kwam er niet, wel kwam er een spannende strijd tussen Sheldon van der Linde en Preining om de virtuele tweede plaats. Achter hen streden Güven en Olsen voor de derde plaats, waarbij Olsen zijn kans schoon rook in de eerste bocht, maar niet kon profiteren van zijn goede exit dankzij een remfout in bocht 4. Güven kreeg echter een penalty lap vanwege wielspin in de pitstraat, waardoor hij na bocht 2 even op de pit-limiter moest rijden en weer kon aansluiten, achter teamgenoot Laurin Heinrich.

Rast kwam met dertien minuten van de pit window te gaan binnen, maar moest nu wel op koude banden Van der Linde en Preining achter zich zien te houden. Daar slaagde hij met vlag en wimpel voor, aangezien zijn voorsprong nu bijna twee seconden bedroeg. Toch wist Preining in zijn Grello het gat te dichten en met 21 minuten te gaan zette hij zijn Porsche in de Grundig Kehre met een bijzonder late actie naast de BMW, om vervolgens met contact de leiding over te nemen. Rast liet meteen blijken dat hij niet blij was met die actie en knipperde met zijn koplampen. Het incident werd echter niet onderzocht door de stewards, waardoor Rast op de baan zijn revanche moest pakken.

Daar slaagde Rast niet in. Na zestig minuten moest de Duitse polesitter zijn meerdere erkennen in Preining, die na Zandvoort de leiding in het kampioenschap in handen had - zonder een race te winnen. Sheldon van der Linde kwam als derde over de streep om toch nog voor een feest te zorgen bij Schubert Motorsport, dat na de 1-2 van zaterdag nu 2-3 eindigt. Mirko Bortolotti was met de vierde plaats de best geklasseerde Lamborghini-coureur, Kelvin van der Linde volgde op de vijfde plaats als beste Audi-rijder. Voor Mercedes was het een lastigere middag: Maro Engel werd negende en moest de Porsche's van Olsen, Heinrich en Güven voor zich dulden. Luca Stolz completeerde de top-tien, Arjun Maini pakte het laatste puntje met de vijftiende plek.

Weekend om te vergeten voor Emil Frey Racing

Na een desastreuze, puntloze zaterdag wist het Zwitserse Emil Frey Racing dat race 2 op zondag opnieuw een pittige uitdaging zou worden. Thierry Vermeulen kwam in de Ferrari 296 GT3 niet verder dan P25 in de kwalificatie, teamgenoot Jack Aitken sloot achter hem aan. Daarmee lieten de twee Ferrari-coureurs alleen Alessio Deledda in de Lamborghini achter zich. Deledda rekende echter in de openingsronde al af met de beide Ferrari's, waardoor Vermeulen en Aitken helemaal achteraan reden.

Dat zij het tempo van de rest van het veld niet konden bijbenen, bleek wel uit hun snelste rondetijden halverwege de race: Vermeulens beste tijd was een 50.371, Aitken reed een 50.477. Ter vergelijking: vooraan reed raceleider Rast 49.642. Vermeulen en Aitken reden lang door: met 25 minuten te gaan kwam de Nederlander binnen, de Brit liet het op de laatste twee minuten van de pit window afkomen. Aitken kwam terug op P22, Vermeulen sloot achter zijn teamgenoot aan. De 20-jarige Nederlander, die onder de vlag van Verstappen.com Racing rijdt, eindigde op P21 en pakt zodoende opnieuw geen punten. Na drie raceweekenden en zes races staat de teller nog altijd op één punt, dankzij de vijftiende plek bij zijn debuut op Oschersleben.

Uitslag race 2 DTM Norisring