Het DTM-seizoen 2024 wordt net als dit jaar afgetrapt op het Motorsport Arena Oschersleben. De Duitse raceklasse, in handen van ADAC sinds de overname van ITR van Gerhard Berger, volgt daarbij hetzelfde format van twee races per weekend. Het seizoen 2024 gaat wel wat eerder van start dan dit jaar, toen de races op Oschersleben pas 27 en 28 mei plaatsvonden. Volgend jaar is dat een maand eerder en wordt het seizoen afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen op 26 april.

Een wijziging ten opzichte van dit jaar is de race op Lausitzring, die een stuk naar voren is gehaald en ongeveer een maand na de races op Oschersleben het tweede raceweekend van het seizoen vormt. Vervolgens maakt de DTM haar eerste uitstapje naar het buitenland, wanneer zij weer naar Nederland komen voor de races op Zandvoort. Het circuit had een contract dat dit jaar afliep, al liet Chief Sporting Officer Erik Weijers tijdens het weekend op Circuit Zandvoort in gesprek met Motorsport.com doorschemeren dat een contractverlenging op komst was. Er heerste tevredenheid over het verloop van dat weekend, wat de terugkeer van de DTM op Zandvoort kenmerkte nadat het sinds 2019 op het TT Circuit Assen had gereden. Het circuit verwelkomde 24.000 toeschouwers en verwacht dat het er elk jaar steeds meer worden. Waar de DTM op Zandvoort dit jaar eind juni plaatsvond, zal dat in 2024 begin juni gebeuren, van 7 tot en met 9 juni.

De DTM keert vervolgens terug in Duitsland voor de races op de Norisring, Nürburgring en Sachsenring. Alleen in september vinden er twee raceweekenden plaats. Aan het begin van de maand wordt er op de Sachsenring gereden, eind september verkast het DTM-circus naar Oostenrijk voor de race op de Red Bull Ring. Het seizoen 2024 wordt traditiegetrouw afgesloten met de twee races op Hockenheim, op 19 en 20 oktober.

"Het is belangrijk voor de deelnemers om op tijd met zekerheid te kunnen plannen. Door de kalender zo vroeg te bevestigen, hebben we ze daartoe in staat gesteld", zegt ADAC-motorsportdirecteur Thomas Voss, die onlangs al aangaf dat er nog geen echte ambities zijn om de kalender wat internationaler te maken. Toch laat hij doorschemeren dat er wordt gekeken naar nog een internationale race voor 2024. "Het concept van de DTM, onder de paraplu van de ADAC, is dit jaar tot nu toe goed ontvangen door de fans. Op dat succes zullen we in 2024 voortbouwen. We onderzoeken momenteel ook de mogelijkheid om nog een Europees evenement buiten Duitsland aan de kalender van 2024 toe te voegen."

DTM-kalender 2024

Datum Circuit 26 april - 28 april Motorsport Arena Oschersleben 24 mei - 26 mei DEKRA Lausitzring 7 juni - 9 juni Circuit Zandvoort 5 juli - 7 juli Norisring 16 augustus - 18 augustus Nürburgring 6 september - 8 september Sachsenring 27 september - 29 september Red Bull Ring 18 oktober - 20 oktober Hockenheim