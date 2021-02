Walkenhorst maakt DTM-debuut in 2021 met BMW M6 GT3

Het Class One-reglement is met ingang van 2021 verleden tijd in de DTM, nadat Mercedes in 2018 en Audi in 2020 besloten om de klasse vaarwel te zeggen. BMW bleef hierdoor als enige fabrikant over, waardoor de Duitse toerwagenklasse besloot het roer om te gooien. Door over te stappen op GT3-auto’s hoopte DTM-baas Gerhard Berger meer fabrikanten en een startveld van minimaal twintig auto’s op de been te krijgen. Langzamerhand begint de grid steeds meer vorm te krijgen. Van Ferrari, Mercedes, Audi en McLaren was al duidelijk dat zij in 2021 vertegenwoordigd zouden zijn in de DTM en nu blijft ook BMW actief in de klasse.

Dat is te danken aan Walkenhorst Motorsport, dat zich als zesde team heeft gecommitteerd aan de DTM. Het Duitse team, dat acht BMW-dealers van Walkenhorst Gruppe vertegenwoordigt, acht de tijd rijp voor de stap naar het kampioenschap nu er onder GT3-reglementen gereden wordt. Sinds 2009 rijdt Walkenhorst mee in diverse autosport-kampioenschappen en sinds 2013 is het team betrokken bij verschillende GT3-kampioenschappen, zoals de Nürburgring Endurance Series en de Intercontinental GT Challenge. In beide kampioenschappen behaalde het team in 2020 de titel. Net zoals in deze klassen gaat het team in de DTM rijden met de BMW M6 GT3. Hoeveel wagens Walkenhorst in 2021 in gaat zetten, dat is nog onduidelijk. Dat geldt ook voor welke coureurs de kleuren van het team gaan verdedigen.

“We zijn erg blij dat we onze betrokkenheid bij de DTM kunnen aankondigen”, zei teammanager Niclas Königbauer. “Als team hebben we hard gewerkt om het DTM-project realiteit te laten worden. Na onze internationale prestaties van de afgelopen jaren is promoveren naar de DTM een logische stap om onze betrokkenheid in de GT3-racerij te vergroten. Het is onze doelstelling om op het hoogste niveau in de autosport mee te doen, dus het was voor ons duidelijk dat de DTM daarvoor de juiste plek is.” De afgelopen jaren maakte Walkenhorst al kennis met de DTM door deel te nemen aan de DTM Trophy, iets waaraan de renstal volgens Königbauer ook in 2021 wil deelnemen. “Hierdoor hebben we de DTM leren kennen en zijn we het platform gaan waarderen. Ook hebben we veel contacten opgedaan en dat was voor ons zeer waardevol.”