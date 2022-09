Muth moet restant DTM-seizoen laten schieten wegens operatie

De pas 20-jarige Esteban Muth was dit jaar bezig aan zijn tweede seizoen in de Deutsche Tourenwagen Masters. Na een heel behoorlijk debuutseizoen, waarin de Belg tot 41 punten kwam voor T3 Lamborghini, vallen de resultaten in het huidige seizoen tegen. Zo heeft hij tot dusver nog geen punten gepakt. Met nog twee raceweekenden voor de boeg komt het seizoen van Muth echter al ten einde. Op Instagram maakte hij bekend dat hij onder het mes moet en daardoor pas in 2023 weer in actie gaat komen. "Helaas race ik tijdens de laatste twee weekenden van het seizoen niet mee wegens een urgente operatie. Dit is klote, maar dit is het leven. Het jaar 2022 is er echt eentje om te vergeten. Ik wil iedereen bedanken die bij dit seizoen betrokken was, ik zie jullie in 2023!", vertelt Muth.

Walkenhorst Motorsport, het team waarvoor Muth dit jaar uitkwam, heeft de ambitie om de rest van het seizoen gewoon met twee auto's aan de start te verschijnen. Daarom moet de renstal op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Marco Wittmann, die de andere BMW M4 GT3 bestuurt. "Ik hoorde pas net van Estebans terugtrekking en ik ben volle bak aan de slag om een oplossing te vinden", zegt teambaas Niclas Königbauer in gesprek met onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total. "We doen er alles aan om met twee auto's te starten in Spielberg. De auto's zijn al in de trucks geladen en vertrekken morgenochtend. We streven ernaar om de juiste beslissingen te nemen en te bekijken wie er beschikbaar zijn als mogelijke vervangers."

Wat de zoektocht naar een vervanger voor Muth bemoeilijkt, is het feit dat er in hetzelfde weekend ook een wedstrijd van de GT Masters op het programma staat. Daardoor zijn veel coureurs met GT3-ervaring niet beschikbaar. Mogelijk zou Walkenhorst terug kunnen vallen op het pas 17-jarige talent Theo Oeverhaus, die tijdens de krachtmeting op de Nürburgring de jongste DTM-coureur ooit werd. Organisator ITR heeft echter al laten doorschemeren dat de Duitser geen groen licht krijgt om deel te nemen aan de seizoensfinale op Hockenheim, gezien het belang van deze races en de kans op mogelijke ongelukken.