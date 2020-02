Flink aantal Nederlanders naar 12 uur van Bathurst

Catsburg komt dit weekend voor Corvette in actie tijdens de 24 uur van Daytona en reist dan direct door naar de deelstaat New South Wales waar een weekend later de 12 uur van Bathurst verreden wordt. Dat doet hij in de vertrouwde kleuren van BMW, de Amersfoorter komt namens klantenteam Walkenhorst in actie. Catsburg krijgt tijdens de race gezelschap van Augusto Farfus en de ervaren Australische coureur Chaz Mostert. Een jaar geleden viel Catsburg al vroeg uit.

Eerder werd al bekend dat Renger van der Zande terugkeert in Australië. Hij doet dat met Honda Racing Team JAS met teamgenoten Dane Cameron en Mario Farnbacher. Yelmer Buurman rijdt voor Mercedes Team Craft Bamboo-Black Falcon met de snelle Duitsers Maro Engel en Luca Stolz. De jonge Olivier Hart uit Rotterdam komt met een Aston Martin Vantage GT3-wagen in actie in de Silvercup. Hij rijdt samen met Andrew Watson en Roman de Angelis.

De broers Vanthoor verdedigen de Belgische driekleur tijdens de 12 uur van Bathurst. Laurens rijdt voor Earl Bamber Motorsport, zijn jongere broer Dries komt namens Audi Sport in actie.

Een jaar geleden ging de overwinning naar de Porsche 911 GT3-R van Earl Bamber Motorsport met Dirk Werner, Dennis Olsen en Matt Campbell.