Catsburg met Corvette in Amerikaanse enduranceraces

Naast de openingsrace in Daytona komt Catsburg met Garcia en Taylor aan de start in de 12 uur van Sebring en de afsluitende Petit Le Mans op het circuit van Road Atlanta. Catsburg deelt met de Spanjaard en de Amerikaan een gloednieuwe Corvette C8.R, die voor het eerst de motor in het midden heeft liggen in plaats van voorin.

Antonio Garcia is al jaren een bloedsnelle vaste waarde bij Corvette. Jordan Taylor reed eerder al langeafstandsraces met de gele brigade, maar komt vanaf 2020 Jan Magnussen vervangen als vaste rijder. Catsburg vervangt op de #3 de Duitser Mike Rockenfeller. De zusterwagen met startnummer #4 blijft ongewijzigd. Daar krijgen fulltimers Oliver Gavin en Tommy Milner voor het vijfde jaar op rij versterking van de Zwitserse Le Mans-winnaar Marcel Fässler.

Catsburg komt in het WTCR uit met Hyundai, maar had geen GT-zitje meer nadat BMW voortijdig de stekker uit het WEC-programma trok. De Nederlander hoeft dus niet lang te wachten om weer het werk van lange adem op te pakken. Voor Catsburg is Corvette overigens niet helemaal onbekend. De 31-jarige Amersfoorter nam in 2011 deel aan het FIA GT1-kampioenschap met een Corvette C6.R van SRT aan de zijde van Mike Hezemans. Hij reed ook al met een C7.R bij een testdag voor de 24 uur van Le Mans.

"Ik ben extreem blij om bij Corvette aan de slag te gaan", stelde Catsburg. "Ik heb al sinds ik de Corvette C6.R bestuurde in 2011 de droom om ooit voor dit fabrieksteam te rijden. Corvette is een iconisch merk dat door de jaren heen geweldige resultaten heeft neergezet. Ik heb altijd naar hen opgekeken toen ik het tegen hen opnam in de IMSA-races die ik heb gereden. De line-up is daar traditioneel extreem snel en regelmatiger, dus ik ben heel trots dat ik daar nu deel van uitmaak."

Catsburg kwam de voorbije jaren aan de start in de 24 uur van Le Mans met de BMW M8 van MTEK. Het is nog niet officieel bekend of hij ook op het Circuit de la Sarthe Corvette zal vertegenwoordigen, al lijkt dat bijzonder waarschijnlijk.