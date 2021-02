Drievoudig kampioen Rast bevestigt vertrek uit DTM

Rast nam in 2017 voor het eerst een volledig DTM-seizoen voor zijn rekening, maar de Duitser wist dat jaar meteen aan de haal te gaan met de titel. In 2018 moest hij genoegen nemen met de tweede plek, maar in de twee daaropvolgende seizoenen wist de Duitse Audi-coureur in de titelstrijd wederom af te rekenen met zijn concurrenten. Met 3 titels en 24 overwinningen is Rast de meest succesvolle Audi-coureur ooit in de DTM.

Rast concentreert zich op Formule E

De kans dat Rast dit jaar zijn titel zou gaan verdedigen in het nieuwe GT3-tijdperk van de DTM was al uiterst klein. De 34-jarige coureur komt dit seizoen namelijk uit in de Formule E, waar hij namens Audi een team gaat vormen met Lucas di Grassi. Een deelname aan een beperkt aantal DTM-races werd nog even overwogen, maar inmiddels heeft Rast besloten om zich komend seizoen volledig te gaan focussen op de Formule E.

“We hebben samen besloten dat ik me dit jaar alleen zal focussen op de Formule E, hoeveel ik ook van de DTM houd en hoe graag ik voor een klantenteam van Audi aan de start had gestaan”, bevestigt Rast zijn vertrek aan Ran.de. “Ook in de Formule E is er door de pandemie nog veel onzeker wat betreft de kalender, daarnaast heeft de klasse nu als officieel wereldkampioenschap nog meer waarde gekregen. Ik speel daarom liever op safe.”

Rast nam vorig jaar al deel aan de laatste races van het Formule E-seizoen in Berlijn, waardoor hij volgende week tijdens de seizoenstart in Saudi-Arabië niet helemaal als rookie aan de start verschijnt: ‘Berlijn heeft me natuurlijk wel geholpen, ik begin daardoor niet helemaal vanaf nul. Ik ken nu al een beetje de weg in de Formule E, ik weet hoe er geracet wordt.”

Ook Frijns keert niet terug in DTM

Net als Rast maakte ook Robin Frijns eerder al bekend dat hij dit jaar niet zal terugkeren in de DTM. De Maastrichtenaar gaat dit jaar net als Rast racen in de Formule E, maar zal een vijfde seizoen in de elektrische raceklasse ook gaan combineren met een nieuw LMP2-avontuur in het WEC. Nico Müller – de nummer twee van het afgelopen DTM-seizoen – blijft de DTM dit jaar wel trouw.