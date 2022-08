17-jarige Oeverhaus wordt jongste DTM-coureur ooit

Oeverhaus heeft een wildcard gekregen voor zijn DTM-debuut. De jongeling komt in actie met een derde BMW M4 GT3 van Walkenhorst. Daar gaat hij een team vormen met voormalig kampioen Marco Wittmann en Esteban Muth. De 17-jarige Duitser komt al voor het team uit in de DTM Trophy in het voorprogramma van de DTM-evenementen. Daar heeft hij dit seizoen een sterke indruk achtergelaten. Momenteel staat Oeverhaus op de derde plaats in het kampioenschap, met onder meer een zege op de Norisring. De leiding in de DTM Trophy is echter in handen van een Nederlander: Colin Caresani.

De Duitser is net 17 jaar en wordt daarmee de jongste rijder ooit in de rijke historie van de DTM. Het record stond op naam van Pascal Wehrlein, die 18 was toen hij in 2013 bij Mercedes instapte. Twee jaar later werd hij de jongste DTM-kampioen ooit. In de aanloop naar zijn debuutweekend staat nog een test gepland om te wennen aan de GT3-bolide. “Ik ben ontzettend blij met deze kans”, aldus Oeverhaus. “Het wordt een zwaar weekend voor me aangezien ik ook in de DTM Trophy zal rijden. Desondanks kijk ik er erg naar uit.”