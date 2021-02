Deelname 2 Seas aan DTM in gevaar na wissel naar Mercedes

2 Seas Motorsport was in december een van de eerste teams dat zich inschreef voor het nieuwe tijdperk van de DTM. Destijds kondigde het team aan dat het met twee McLarens 720S GT3-bolides aan de start zou verschijnen van het eerste jaar onder de GT3-reglementen in de Duitse klasse. Maandag kondigde 2 Seas echter aan dat het beide McLarens vorige maand heeft verkocht en dat daarvoor in de plaats twee nieuwe Mercedes-AMG GT3’s zijn aangeschaft. Opvallend genoeg wordt in het persbericht van het team niets gezegd over de deelname aan de DTM. In de komende weken geeft 2 Seas meer duidelijkheid over welke kampioenschappen men wil afwerken en welke coureurs daarvoor worden ingezet.

Teammanager Jay Davenport wilde naar aanleiding van vragen van Motorsport.com ook niet bevestigen dat 2 Seas in 2021 op de DTM-grid staat. Wel heeft dit medium vernomen dat 2 Seas van plan is om beide Mercedessen komend seizoen in te zetten in het Britse GT-kampioenschap en dat er meer auto’s aangeschaft moeten worden als men deel wil nemen aan de DTM, omdat de kampioenschappen meerdere overlappende weekenden hebben op hun kalenders. Ook weet McLaren dat het ondanks het verlies van 2 Seas als klantenteam wél in de DTM vertegenwoordigd blijft, aangezien Jenson Team Rocket RJN zich met één McLaren 720S GT3 heeft ingeschreven.

De afgelopen jaren kwam 2 Seas Motorsport steevast uit met McLarens en dat was een logische keuze, want mede-eigenaar Isa Bin Abdullah Al Khalifa is de kleinzoon van de koning van Bahrein. De Bahreinse overheid heeft op zijn beurt weer een belang in McLaren. Motorsport.com heeft begrepen dat de wissel naar GT3-bolides van Mercedes is ingegeven door gebeurtenissen tijdens de 12 uur van de Golf van afgelopen maand. Al Khalifa crashte die week met de McLaren en dat werd waarschijnlijk veroorzaakt door een defect aan de remmen. Dat incident zou de aanleiding geweest zijn om McLaren te verlaten. 2 Seas sprak sindsdien met meerdere fabrikanten, maar de keuze viel dus op Mercedes. Die keuze is mogelijk ingegeven door Davenport, die in het verleden racedirecteur was bij voormalig Mercedes-team Strakka Racing.