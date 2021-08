Kan McLaren bij het DTM-debuut op Zolder direct zegevieren?

De verwachtingen zijn hooggespannen rond het debuut van McLaren in de DTM. Kan voormalig Formule 1-coureur Christian Klien op het Belgische circuit van Zolder verrassen met de 720S GT3? “We zijn goed voorbereid”, zegt de Oostenrijker met een veelbetekenende lach op zijn gezicht. JP Motorsport, het team dat de McLaren runt, heeft zelfs de GT Open-race in Imola laten schieten om zich in alle rust op de Poolse Silesiaring voor te bereiden en de procedures beter onder de knie te krijgen. “We hebben vooral pitstops geoefend en situaties nagebootst”, bevestigt Klien. “We wilden de auto beter leren kennen. Elke baan is nieuw voor ons want dit is onze eerste keer in de McLaren.”

“Zeker in de top tien”

Hoe schat de oud-F1-coureur, die tussen 2004 en 2010 aan de start stond van 49 Grands Prix, zijn kansen in voor het DTM-debuut? “Ik verwacht dat we de rest goed bij kunnen houden, want we racen vaker tegen deze jongens en teams.” Tijdens een privétest op Zolder, waar diverse teams aan deelnamen, zag McLaren er prima uit. De 38-jarige wil echter geen doelen stellen: “Ik verwacht niet dat we vijftiende worden, ik denk dat we zeker in de top tien staan. Het blijft lastig om een voorspelling te doen omdat we ook te maken hebben met de BoP.”

Christian Klien, JP Motorsport, McLaren 720S GT3 Foto: photopuls.be

Remzones in het voordeel van McLaren?

De grote vraag blijft: hoe goed past het bochtige circuit van Zolder bij de zwart-gouden McLaren? “De auto is sterk bij het remmen, vergelijkbaar met Audi. En de Audi gaat doorgaans erg goed op Zolder. Het moet dus goed komen. Er is wel wat onzekerheid: we hebben in de test niet een uur achter elkaar gereden.” De remmen zijn de sleutel op het stop-and-go circuit in België: “Er zijn veel chicanes en langzame bochten waar je met hoge snelheid op af komt. De rechte stukken zijn te kort om de remschijven en het hele remsysteem goed te koelen. Maar op dat vlak zitten ook de anderen op de limiet.”

De Balance of Performance kan een voordeel zijn voor de 720S GT3. Hoewel de McLaren een ballast van 75 kilogram krijgt, is het met 1.305 kilogram nog steeds de lichtste wagen van het veld, samen met de Lamborghini. “Dat is zeker geen nadeel”, lacht Klien.

Pitstops de grootste uitdaging

Klien ziet nog een ander voordeel: hij heeft twee sets nieuwe banden extra beschikbaar omdat McLaren nu pas aan het seizoen begint. “Dat is een klein voordeel, maar je moet de tijden op vrijdag niet overschatten.” Aan de andere kant ziet de Oostenrijker een nadeel bij de pitstops. En de stops zijn op Zolder zeer belangrijk, aangezien inhalen zonder DRS en push-to-pass nog lastiger wordt dan in de Class 1-periode.

Daarnaast heeft het JP Motorsport-team, in tegenstelling tot de gevestigde orde, geen ervaring met pitstops zoals die in de DTM uitgevoerd worden. “We hebben ons goed voorbereid en ‘op het droge’ ging het goed. Het is echter altijd anders in het heetst van de strijd en met druk”, erkent Klien. “Het moge duidelijk zijn dat er wel wat foutjes gaan plaatsvinden. In de GT Open heb je geen tijdsdruk. In de GT World Challenge is het een ander verhaal maar sinds dit jaar moet je daar ook minimaal 45 seconden stil staan.” Hoe lang duurt een pitstop in de DTM dan naar schatting bij McLaren? “De goede stops duurden zo’n acht tot negen seconden, maar dat was zonder stress.” Ter vergelijking: de beste stop van het seizoen staat op naam van AF Corse: 6,9 seconden.

De DTM-races op Zolder vinden op zaterdag en zondag om 13.30 uur plaats. De verslagen lees je uiteraard op nl.motorsport.com.