Glickenhaus heeft interesse in DTM-deelname vanaf 2021

Vanwege het aanstaande vertrek van Audi moet de DTM het over een andere boeg gooien. Het einde van de zogenaamde Class One Regulations is in zicht voor het kampioenschap onder auspiciën van Gerhard Berger. De Oostenrijker deed afgelopen weekend vol trots uit de doeken dat de klasse blijft bestaan, al moet daarvoor wel de overstap naar GT-auto's worden gemaakt.

Klantenteams met Glickenhaus als merk op de achtergrond

Het is in ieder geval een manier gebleken om Audi en BMW betrokken te houden en met Glickenhaus heeft zich ook een externe gegadigde gemeld. De genoemde merken zullen overigens niet als fabrieksteam deelnemen, maar auto's leveren aan klantenteams. De DTM wordt daarmee meer 'Kundenrennsport' zoals Berger het zelf ook omschreef. James Glickenhaus, dit weekend op de Nürburgring Nordschleife voor de 24-uursrace aldaar, bevestigt in een exclusief gesprek met Motorsport.com daar wel iets voor te voelen. "We willen niet als fabrieksteam deelnemen, maar zullen wel een auto voor deze specificaties bouwen."

"Wij geloven dat er klanten zijn die zo'n auto willen kopen en daarmee aan de DTM mee willen doen. Op die manier kan de DTM ook overleven", laat de 70-jarige Glickenhaus weten. Als auto heeft hij de Glickenhaus 004C in gedachten, voorzien van een 6,2-liter V8-motor. "We hebben de 004C al getest. In het endurancewerk kunnen we met die auto makkelijk 600 pk halen. We hebben al een hele dag op dat niveau gereden en geen enkel probleem ondervonden. In sprintraces [zoals de DTM] moeten we 650 pk kunnen halen. We kunnen deze auto bij wijze van spreken morgen al leveren."

Achter de schermen werkt de DTM momenteel samen met fabrikanten aan de concrete invulling van het zogenaamde GT Plus-reglement. Glickenhaus verwacht op dat vlak geen problemen: de 004C zou ongeacht de specifieke uitkomst geschikt moeten zijn. "Onze auto is volledig geschikt om pakweg een staande start maken en als ze bijvoorbeeld weer DRS op de auto's willen, dan kunnen we dat ook regelen. Niet in tien minuten, maar wel in een maand." Dat Berger ondersteuning van klantenteams door fabrikanten als een belangrijke voorwaarde ziet, is voor Glickenhaus evenmin onoverkomelijk. "Wij hebben de capaciteiten om die auto's te bouwen en om teams overal ter wereld van steun op de circuits te voorzien.

Blijft de vraag waarom Glickenhaus nu ineens geïnteresseerd is in de DTM. De plannen voor Le Mans zijn al langer bekend, maar waarom de Duitse merkenklasse? Het heeft veel met de nieuwe richting van Berger te maken, om de GT-kant op te gaan. "Dit hebben wij twee jaar geleden al voorgesteld, toen als vervanger van de GTE. In de basis gaat het om GT3-auto's die 600 pk kunnen leveren in langeafstandsraces en 650 pk in sprintraces. De aerodynamica moet ook op het niveau van GT3 blijven, zodat amateurs in theorie ook kunnen rijden en de kosten laag blijven. Je moet eigenlijk naar GT3-auto's toe waarmee je in de 24 uur van de Nürburgring, Le Mans, in IMSA en ook in het WEC kunt starten. We hebben één GT-auto nodig om dat hele spectrum af te dekken. Nu hebben we nog GT3, GTD en GTE, dat is allemaal veel te veel en te ingewikkeld."

Foto's: De huidige Glickenhaus 004C in beeld