DTM Zolder: Frijns begint voortvarend op vrijdag

De tweede training in Zolder was bijzonder nipt. Frijns versloeg met een tijd van 1.19.924 de Phoenix-Audi-rijder Loïic Duval met slechts 0.005 seconde. Rosberg-Audi-rijder Rene Rast was derde op slechts 0.091 seconde. Müller, de teamgenoot van Frijns en de kampioenschapsleider werd vierde op een tiende van een seconde.

De beste tijd van Frijns, die 1.381 seconde sneller was dan de pole van Marco Wittmann vorig jaar, bewijst dat het nieuwe asfalt aanzienlijk meer grip biedt. Al in de eerste training, die plaatsvond op een droge baan, had Frijns de tijd al met meer dan een seconde verbeterd.

Timo Glock was in de tweede sessie zesde als snelste van de BMW-rijders. De voormalige F1-coureur had een achterstand van slechts 0.139 seconde, maar had met een minder rommelige ronde misschien de beste tijd van de dag kunnen neerzetten.

In de lange stints leek Müller op papier de sterkste. In zijn 17 ronden reed de Zwitser aanvankelijk rondetijden van 1.21.5 voordat hij vanaf de negende ronde met een indrukwekkende consistentie rond de 1.22.0 schommelde: 1.22.093, 1.22.148, 1.22.106, 1.21.952, 1.22.028, 1.22.079 - geen enkele andere coureur slaagde daarin. Rast kon zijn Audi-makker het dichtst benaderen.

Frijns kon zijn rondetijden niet lang aanhouden gaf achteraf toe dat er op het werk van lange adem "nog wat werk aan de winkel" was.