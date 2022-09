DTM-kalender 2023 krijgt vorm, Nederland lijkt weer te ontbreken

De DTM-kalender voor het seizoen 2023 is bijna rond. DTM-baas Gerhard Berger hoopt aankomend weekend op de Red Bull Ring het definitieve programma te presenteren. “Ik ga uit van acht evenementen”, zegt de Oostenrijker in gesprek met Motorsport.com. “De kalender is vooral geconcentreerd op Duitsland en de gebieden daar direct omheen.” Dat heeft vooral te maken met het feit dat de klasse haar geld - buiten sponsoren - verdient met volle tribunes. “Het is ongelofelijk belangrijk om de community in Duitsland in de komende jaren te vergroten”, legt Berger uit.

Maar wat houdt dat precies in? Races op de Norisring, de Lausitzring, de Nürburgring en de seizoensfinale op de Hockenheimring zijn al bekend. In het geval van de Nürburgring: het bleek financieel opnieuw niet mogelijk om een deal te sluiten voor een race op de Nordschleife. Wel staat er een vijfde race op Duitse bodem op de rol. Organisator ITR is in gesprek met Oschersleben. Mocht dat niet doorgaan, dan is een tweede evenement in Hockenheim een alternatief.

DTM naar Nederland?

De kansen op een race in Nederland zijn opnieuw klein. In 2021 ontstond er een verschil van inzicht tussen ITR en Assen-promotor Lee van Dam, waardoor de samenwerking niet voortgezet werd. Het vernieuwde Zandvoort wordt in Duitsland gezien als een mooi alternatief, met name omdat deze races in het verleden heel wat publiek trokken. Het circuit in de duinen zit echter met een beperkt aantal geluidsdagen: slechts twaalf stuks. Negen daarvan zijn gereserveerd voor de Formule 1 Grand Prix, de Historic GP en de GT World Challenge Europe. De ADAC GT Masters reed dit seizoen met succes in Zandvoort en wil in 2023 graag terugkeren. De lokale organisatie zal dus moeten kiezen tussen de twee Duitse kampioenschappen. Op dit moment lijkt de ADAC GT Masters de voorkeur te hebben.

En Spa-Francorchamps? Het legendarische circuit is geliefd bij de coureurs, maar het aantal toeschouwers was dit jaar zeer beperkt. Dat heeft deels te maken met de focus van de lokale promotor: men wilde dit jaar vooral zorgen voor een succesvol en uitverkocht F1-weekend om een nieuwe deal uit het vuur te slepen. De promotie van andere evenementen werd daardoor grotendeels vergeten. Theoretisch gezien zou een terugkeer naar Zolder ook mogelijk zijn, maar hier is weinig enthousiasme voor. Het complex is ouderwets, inhalen is zeer lastig en het aantal fans kwam niet in de buurt van de race in bijvoorbeeld Assen.

Terugkeer naar Italië

Dit alles speelt in het voordeel van Italië. De reis naar Zuid-Europa zou logisch zijn vanwege de aanwezigheid van merken Ferrari en Lamborghini. Het land leek in 2023 van de kalender te verdwijnen, maar Berger komt met een verrassende mededeling: “Het kan zomaar gebeuren dat Italië weer op de kalender staat.” En dat terwijl er weinig fans op Imola waren en ook beide fabrikanten geen plannen hebben om fans naar hun thuisrace te trekken. “Ik was deze week bij Ferrari. Zij vertelden me hoe lastig het in Italië is om toeschouwers naar de races te trekken. Daarom moeten we ongelofelijk hard aan de slag.” Zijn persoonlijke voorkeur is in elk geval duidelijk: “Monza”. Buiten de legendarische hogesnelheidsbaan zijn ook Imola, Misano, Mugello en Vallelunga opties.

Het GT3-kampioenschap reist ook op zeker af naar Oostenrijk. De Red Bull Ring is zeker van een plekje. De klasse wil ook graag naar de Salzburgring, waar in 1988 voor het laatst een DTM-race georganiseerd werd. Deze baan ligt dicht bij München en is daardoor een populaire optie. De race in Portimao, dit seizoen de locatie van de laatste testweek en de seizoensopener, verdwijnt van de kalender. Met vijf races in Duitsland en twee in Oostenrijk is er nog maar een plekje vrij voor een niet-Duitstalig land.