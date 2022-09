Red Bull plande gastoptreden Herta in DTM Spielberg

Volgens onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total was de gastinschrijving van Colton Herta bij AF Corse in de DTM op Spielberg al ingediend en goedgekeurd, maar is hij uiteindelijk ingetrokken. Sportief directeur van AF Corse Ron Reichert verklaarde dat het team ‘geen derde auto zal inzetten in Spielberg’. Dat betekent niet dat het oorspronkelijk niet de bedoeling was. Red Bull was namelijk van plan om het gastoptreden pas laat aan te kondigen als verrassing. Hier kwam het niet meer van, omdat het project vroegtijdig is afgebroken.

Strijd om superlicentie Herta

De reden voor het opeens afblazen van het project is waarschijnlijk het feit dat Red Bull de strijd om Herta volgend jaar de Formule 1 in te brengen heeft gestaakt. Helmut Marko wilde de Amerikaan naar AlphaTauri halen, maar Herta heeft, ondanks de nodige successen in Amerika, niet genoeg punten voor een superlicentie. Red Bull vroeg om een uitzondering, maar kreeg deze niet.

Zou een optreden in de DTM hem de benodigde punten hebben kunnen bezorgen? Nee. In de DTM zijn er superlicentie-punten te krijgen vanaf de negende plaats in het kampioenschap, maar gastcoureurs krijgen geen punten toegekend. En al zou dat wel zo zijn geweest, dan had Herta met het optimale weekend maximaal 58 punten kunnen verdienen. Dat is lang niet genoeg voor de negende plaats in de stand. Abt Audi-rijder Kelvin van der Linde heeft die positie nu in handen met 76 punten. Red Bull wilde het gastoptreden van Herta gebruiken als marketingcampagne om de nieuwe F1-coureur te presenteren. Door het niet uitvaardigen van de superlicentie, gaat Red Bull nu op zoek naar een alternatief voor de Amerikaan.

Herta heeft ervaring in GT’s

Het feit dat Helmut Marko na Monza in gesprek is geweest met Nyck de Vries geeft aan dat het verhaal van Herta redelijk voorbij is. Het is zonde voor de DTM, aangezien het een goede kans zou zijn geweest om te zien van de Amerikaan in een GT-wagen kan. Herta is namelijk niet onervaren in deze klasse. Hij heeft zeven races in de IMSA gereden met BMW, waaronder drie keer de 24 uur van Daytona. In 2019 won hij zelfs die race met Philipp Eng, Augusto Farfus en Connor De Phillippi.