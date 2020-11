DTM Hockenheim: Rast gaat vanaf pole voor titel, Frijns achtste

De beslissing in de titelstrijd van de DTM valt in het laatste weekend. Er zijn nog 56 punten te pakken en met Rast, Müller en Frijns zijn er drie kandidaten voor de titel. Rast verdedigt een voorsprong van 19 punten op Müller en van 41 punten op Frijns en vandaag kan de Duitser van Audi zijn derde DTM-titel al pakken. Hij moet daarvoor na afloop van de eerste race op Hockenheim een voorsprong van 28 punten hebben op zijn rivalen. De eerste punten zijn te verdelen in de kwalificatie, waarin de pole-position drie punten waard is en de nummers twee en drie ook punten verdienen.

In de eerste run liet Rast meteen blijken dat hij de titel graag zo snel mogelijk binnen wil slepen. De Duitser van Audi kwam als eerste de baan op en noteerde uiteindelijk een 1.28.434, een tijd waar alle concurrenten zich op stuk beten. Jamie Green en Müller strandden allebei op een halve seconde maar waren daarmee wel de voorlopige nummers twee en drie. Daarachter waren de verschillen klein: Loic Duval reed een 1.29.118 en binnen een tiende volgden Mike Rockenfeller, Jonathan Aberdein en Frijns, die niet verder kwam dan de zevende tijd in de eerste runs.

In de laatste acht minuten kwamen de rijders nogmaals de baan op voor de echte strijd om pole-position en daarin sloeg Rast definitief zijn slag. De Audi-rijder verbeterde zijn tijd slechts marginaal, maar met 1.28.405 was hij wel snel genoeg om zich te verzekeren van de pole-position en de bijbehorende drie punten. Hij breidt zijn voorsprong op Müller echter slechts met een puntje uit, want zijn Zwitserse merkgenoot klom uiteindelijk naar de tweede positie. Hij gaf een halve tiende toe op Rast. De derde startpositie is voor BMW-rijder Aberdein, die de tweede startrij deelt met Green. Sheldon van der Linde klom in de tweede run naar de vijfde positie, voor Phillip Eng, Duval en Frijns. De Nederlander kwam dus niet verder dan de achtste tijd en moet in de eerste race dus zeventien punten meer scoren dan Rast om nog een kans te houden op de titel. De top-tien op de startgrid wordt voltooid door Rockenfeller en Fabio Scherer.

De eerste DTM-race van het slotweekend op Hockenheim begint om 13.30 uur. Rast verdedigt hierbij nu een voorsprong van 20 punten op Müller.

Uitslag DTM Hockenheim - Kwalificatie 1