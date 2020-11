Frijns: "Als kans zich voordoet, wil ik in vernieuwde DTM rijden"

Frijns maakt tijdens de seizoensfinale in Hockenheim nog altijd kans op de DTM-titel, al lijkt dat met een achterstand van 41 punten vooral om een mathematische kans te gaan. Tegelijkertijd gaat de blik alvast op 2021, het jaar waarin het kampioenschap een metamorfose ondergaat. De huidige bolides verdwijnen en worden vervangen door lichtelijk aangepaste GT3-auto's, onder het GT Plus-reglement. Gerhard Berger probeert zo meer teams aan boord te krijgen, maar wat betekent dat eigenlijk voor de rijdersmarkt? Is Frijns dan nog wel van de partij?

Verlies Class One jammer, maar DTM blijft aantrekkelijk

"Als de kans zich voordoet, dan zal ik die zeker pakken", laat Frijns aan Motorsport.com Nederland weten. "Met GT3-auto's zal het wel anders zijn. Ik heb jarenlang met die auto's gereden in onder meer de Blancpain Series. Ik heb zelfs een GT3-auto met René Rast en Nico Müller gedeeld op Spa. We weten dus wat we kunnen verwachten, maar het gaat anders zijn dan waar we nu in rijden en ook anders dan waar we aan gewend zijn. Ik ken nog niet alle details van het nieuwe reglement, maar het is en blijft een DTM-kampioenschap en die klasse staat erom bekend een goede show te bieden. Dus ik heb zeker plannen om te blijven."

De Limburger wil ook in het nieuwe tijdperk van de partij zijn, al erkent hij de huidige bolides - onder het Class One-reglement - wel te gaan missen. "Je kijkt altijd terug op wat je hebt gedaan en zegt dan tegen jezelf 'ik had er eigenlijk nog meer van moeten genieten'. Vooral nu de laatste races met deze auto's voor de deur staan." De drievoudig DTM-racewinnaar staat dan ook nog even extra stil bij het afscheid van de huidige bolides op de Hockenheimring. "Ik wil er vooral van genieten, juist doordat dit het laatste raceweekend met deze auto's is. Ik draai nog maar drie jaar mee in de DTM, terwijl René Rast en Nico Müller hier al wat langer zijn. Het is jammer dat dit het laatste raceweekend is met deze auto's."

Elektrische plannen DTM: "Hoeveel pk heeft die auto?"

Voor de langere termijn zit er nog meer verandering aan te komen. Zo kiest de DTM weliswaar voor GT Plus, maar werkt men tegelijkertijd aan een nieuwe en volledig elektrische raceklasse. Het gaat in eerste instantie om een ander kampioenschap dat naast de reguliere DTM moet bestaan, maar het initiatief kan laatstgenoemde op termijn wel vervangen - mocht dat nodig blijken. Gevraagd naar zijn mening over die elektrische plannen, laat Frijns weten. "Voor ons als coureurs luidt de eerste vraag altijd: hoeveel pk heeft het? In dat opzicht is dit zeker genoeg", duidt hij op het indrukwekkende aantal van 1200 pk.

"Ik denk dat het erg mooi wordt om mee te rijden voor coureurs. Op deze manier ziet de toekomst er ook goed uit." Idealiter een toekomst met Frijns erbij dus: "Ik wilde al langer graag in de DTM rijden, zeg maar zo'n vijf of zes jaar geleden al. Het is een mooi kampioenschap met mooie gevechten, waar ik persoonlijk erg van houd en volop van geniet. In dat opzicht zal ik een kans voor volgend jaar zeker aanpakken."

VIDEO: Presentatie van de DTM-toekomstplannen door Gerhard Berger