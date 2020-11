DTM Hockenheim: Müller blijft in titelrace met zege, Rast tweede

De twee belangrijkste titelkandidaten begonnen de eerste race op Hockenheim vanaf de eerste startrij, met Rast op pole en Müller op de tweede plek. Beide kwamen ze goed weg bij de start, waarbij Müller net iets beter vertrok en zodoende in bocht 1 de leiding greep. In de achterhoede kwam Robert Kubica in de sandwich bij Harrison Newey en Marco Wittmann. De Pool kon door, terwijl Newey en Wittmann in de grindbak eindigden en daarmee een safety car-fase veroorzaakten.

Na de herstart in ronde zes behield Rast de leiding, voor Müller, Van der Linde en Green. Frijns wist in de openingsfase geen plekken goed te maken en viel zelfs even terug naar P10, maar in ronde zeven ging de Nederlander alweer voorbij aan Lucas Auer voor de negende positie. Aan het eind van die ronde kwam de Audi-rijder als eerste naar de pits voor de verplichte pitstop. Vooraan bonden Müller en Rast wederom de strijd met elkaar aan en dat leidde in de negende ronde tot een inhaalactie van de Duitser, die hiermee de leiding heroverde.

Vanaf de veertiende ronde kwamen ook de andere coureurs naar de pits voor hun verplichte pitstop en hierdoor schoof Frijns stukje bij beetje op richting het front van de race. De eerste rijder die na zijn stop voor de deur bij de Nederlander terechtkwam was Müller, die in de zeventiende ronde zijn pitstop maakte. Een ronde later bracht Rast zijn bezoek aan de pits, maar die was niet foutloos en daardoor moest hij aansluiten achter Müller, Frijns en Green. De rol van Frijns aan het front was echter snel uitgespeeld toen zijn concurrenten hun banden op temperatuur hadden gekregen, want achtereenvolgens gingen Green en Rast aan de Audi-rijder voorbij.

In de 22e ronde nam Rast de tweede plek over van teamgenoot Green, waarna hij de jacht opende op titelrivaal Müller. De Zwitser zag zijn voorsprong van bijna vier seconden als sneeuw voor de zon verdwijnen en in ronde 28 volgde de aanval van Rast op de leider. Die aanval was succesvol en leek belangrijk te worden, omdat de safety car in de ronde daarna voor de tweede keer in de baan kwam voor de in het grind gestrande Timo Glock.

Met nog vijf ronden te gaan werd de race nogmaals op gang gebracht door Rast, die aanvankelijk de leiding behield maar Müller in ronde 34 weer voorbij zag komen. De nummer twee in het kampioenschap weerstond in het restant van de race de druk van Rast en Green en pakte daarmee een belangrijke zege, waardoor hij in het kampioenschap zeven punten inloopt op zijn rivaal. Achter Rast en Green werd Loïc Duval vierde, voor de in slotfase voor de tweede keer gestopte Rockenfeller. Jonathan Aberdein was op P6 de beste BMW-rijder, terwijl Frijns na een tweede stop tijdens de safety car opklom naar de zevende plek. Dat betekent wel dat de Nederlander geen kans meer maakt op de DTM-titel. Kubica legde ondanks het incident in de eerste ronde op de achtste positie, terwijl Philipp Eng en Sheldon van der Linde de laatste punten pakten.

De laatste DTM-race van het seizoen 2020 en met de huidige auto's begint zondag om 13.30 uur. De kwalificatie voor die race vindt om 10.30 uur plaats.