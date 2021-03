BMW-coureur Van der Linde met Rowe in de DTM

Van der Linde maakte in 2019 op 19-jarige leeftijd zijn debuut in de DTM. Hij scoorde al na vier races zijn eerste pole-position op Zolder en werd dertiende in het kampioenschap. De Zuid-Afrikaan was vorig jaar een van de sterkhouders bij BMW. Hij won op het TT Circuit zijn eerste race en eindigde op de zesde plaats in het kampioenschap. Eerder was al duidelijk dat Van der Linde bij BMW zou blijven, ook na het stoppen van de DTM in haar originele vorm. Nu is duidelijk geworden dat hij dit jaar namens Rowe in de M6 GT3 stapt. Daarmee ontstaat er een echte broederstrijd in de DTM. Zijn oudere broer Kelvin is onlangs vastgelegd door Audi Sport Team Abt.

“Ik ben heel blij dat ik voor BMW in de DTM mag blijven”, aldus Van der linde. “Na twee jaar vol hoogtepunten is het nu mijn doel om de opgedane ervaring te gebruiken. Ik wil mezelf en het team blijven verbeteren. Ik ben trots dat ik deel uitmaak van dit project, ik bedank het team voor het vertrouwen. Aan de andere kant ben ik ook blij dat Kelvin het tot de DTM geschopt heeft. We hebben altijd gedroomd van de DTM."

Rowe Racing heeft op dit moment één M6 GT3 ingeschreven voor het vernieuwde kampioenschap. Met deze wagen won het team in 2016 de 24 uur van Spa en vorig jaar legde de renstal beslag op de overwinning in de prestigieuze 24 uur van de Nürburgring. Het is nog niet duidelijk of Rowe Racing een tweede BMW in gaat zetten. Naast Rowe heeft ook BMW-klant Walkenhorst haar deelname met de M6 GT3 bevestigd.

Podium: Race winner #99 Rowe Racing BMW M6 GT3: Alexander Sims, Nicky Catsburg, Nick Yelloly Foto: Alexander Trienitz