DTM 2021: Deelnemers, teams, kalender en meer

Waarom rijdt de DTM in 2021 met GT3-wagens?

De wedstrijden van de DTM werden de afgelopen jaren verreden met het zogenaamde ClassOne-reglement. Nadat Mercedes aan het eind van 2018 vertrok werkte men met het Japanse Super GT-kampioenschap samen om dit tot een succes te maken. Twee jaar later kon de conclusie getrokken worden: het plan was mislukt. Ook Audi trok de stekker uit het project waardoor enkel BMW als fabrieksteam overbleef. Vanuit Japan was er geen animo om wagens af te vaardigen in het Europese kampioenschap, andere merken hadden geen interesse om deel te nemen en zo was het ClassOne-reglement niet langer levensvatbaar.

Ondanks dat de GT3-markt al behoorlijk verzadigd is met allerlei kampioenschappen in Europa, vond de DTM dit ook een interessante optie. De klasse koos dan ook voor dat concept omdat veel autofabrikanten al een GT3-wagen gebouwd hebben. De DTM wilde hier op meeliften en kondigde aan enkele aanpassingen op die wagens door te voeren. In hoeverre fabrikanten bereid zijn om gehomologeerde GT-wagens aan te passen, is nog niet bekend. Inmiddels hebben de eerste fabrikanten en teams hun steun toegezegd aan het nieuwe DTM-kampioenschap.

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM Foto: ITR eV

Wie doen in 2021 mee aan de DTM?

DTM-voorman Gerhard Berger heeft gezegd dat hij in het eerste seizoen van de nieuwe DTM liefst zo’n twintig auto’s aan de start heeft. Of dit aantal er ook daadwerkelijk gaat komen is nog maar zeer de vraag. Inmiddels hebben vier fabrikanten toegezegd dat ze auto’s in willen zetten: Mercedes, Audi, Ferrari en McLaren. De andere Duitse GT3-grootmachten BMW en Porsche hebben hun medewerking nog niet toegezegd.

De meest opvallende inschrijving in dit DTM-seizoen is toch wel Red Bull, dat samenwerkt met AF Corse (het GT3-fabrieksteam van Ferrari). Voormalig F1-coureur Alexander Albon stapt over naar deze klasse nadat hij vorig seizoen zijn zitje bij Red Bull Racing verloor. Hij combineert zijn rol als reserve- en testrijder bij Red Bull met de DTM, hij deelt zijn zitje derhalve met Nick Cassidy. Red Bull-junior Liam Lawson rijdt het hele seizoen in de Red Bull-AF Corse Ferrari.

Bevestigde teams en coureurs voor DTM 2021:

Team Auto Coureur(s) Red Bull-AF Corse Ferrari 488 GT3 EVO Alex Albon/Nick Cassidy Liam Lawson GruppeM Mercedes-AMG GT3 n.n.b. Abt Sportsline Audi R8 LMS Evo n.n.b. n.n.b. Jenson Team Rocket RJN McLaren 720S GT3 n.n.b. 2 Seas Motorsport McLaren 720S GT3 n.n.b.

Doet Robin Frijns in 2021 nog mee in de DTM?

Audi-coureur Robin Frijns was de afgelopen jaren de enige Nederlander die succesvol in actie kwam in de DTM. Het is op dit moment nog niet duidelijk of hij ook in 2021 weer aan de start komt in het kampioenschap. Dit is niet alleen afhankelijk van de inzet van Audi, maar vooral ook van de andere kampioenschappen waar Frijns aan meedoet.

Waar en wanneer gaat de DTM in 2021 racen?

De DTM heeft voor het seizoen 2021 een kalender opgesteld met acht weekenden. Eigenlijk hadden dat er negen moeten zijn, maar de ouverture in Rusland (Igora Drive) verdween al vroeg van het programma. Het seizoen begint daarom halverwege juni in Italië, met de eerste ronde in Monza. Het is voor de Italiaanse accommodatie het debuut in de DTM. Vorig jaar zou Monza voor het eerst DTM-races hosten, maar dat ging vanwege de coronacrisis niet door.

Wat betreft de Duitse races gaat de DTM in 2021 naar de Norisring, de Lausitzring, de Nürburgring en voor de afsluitende ronde naar Hockenheim. De DTM-manche in Zolder keert na een jaar van afwezigheid terug op de kalender. Ook wordt er op de Red Bull Ring in Oostenrijk gereden waarna het kampioenschap voor de voorlaatste ronde naar het TT Circuit van Assen komt. Daar wordt in het weekend van 17, 18 en 19 september gereden. Twee weken later vindt de finale plaats op Hockenheim.

Voor de start van het seizoen organiseert de DTM nog twee testsessies. De eerste vindt op 7 en 8 april plaats op de Hockenheimring. Een maand later wordt op de Lausitzring nog eens twee dagen getest. Deze driedaagse test vindt plaats van 4 tot en met 6 mei.

DTM-kalender 2021:

Datum Circuit (land) 18-20 juni Monza, Italië 2-4 juli Norisring, Duitsland 23-25 juli Lausitzring, Duitsland 6-8 augustus Zolder, België 20-22 augustus Nürburgring, Duitsland 3-5 september Red Bull Ring, Oostenrijk 17-19 september TT Circuit Assen, Nederland 1-3 oktober Hockenheimring, Duitsland