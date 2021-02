Frijns met Habsburg en Milesi in World Enduance Championship

Het Belgische WRT zal dit jaar voor het eerst het volledige WEC-seizoen voor haar rekening gaan nemen. Het team maakte eerder al bekend dat het in de LMP2-klasse zal uitkomen en presenteerde Robin Frijns als eerste rijder, die daarmee zijn debuut maakt in het WEC.

Vandaag heeft WRT bekendgemaakt dat Frijns de #31 Oreca zal delen met Ferdinand Habsburg en Charles Milesi. De 23-jarige Habsburg is net als Frijns geen onbekende van WRT: de Oostenrijker kwam afgelopen jaar al voor het team uit in de DTM, waar hij een podiumfinish en een pole-position wist te pakken. Ook heeft hij al de nodige ervaring in de LMP2. Zo pakte hij vorige week met G-Drive nog de titel in de Asian Le Mans Series. Ook Milesi heeft al de nodige ervaring in de prototypes. De 19-jarige Fransman maakte vorig jaar zijn debuut in de European Le Mans Series en mocht ook al deelnemen aan de 24 uur van Le Mans.

Tekst gaat verder onder de foto

Team WRT #31 Oreca-Gibson Photo by: WRT Team

Mix van jeugd en ervaring

“We hebben een getalenteerde mix van jeugd en ervaring”, vertelt teambaas Vincent Vosse over de line-up van WRT. “Robin heeft sinds 2015 nog ieder jaar voor ons geracet, op 2020 na. We kennen elkaar goed en hebben veel respect voor elkaar. Ferdinand zal zich voor een tweede jaar bij ons voegen na een succesvol seizoen in de DTM en ik denk echt dat hij een geweldige endurance-rijder kan worden. Charles heten we van harte welkom in de familie. Hij is de jongste van het drietal, maar de enige rijder die wel al heeft deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans. Hij heeft geweldig veel potentie.”

“Zowel het team als de coureurs hebben nog veel te leren, maar het is ons doel om zo snel mogelijk op snelheid te komen en om het zo op te kunnen nemen tegen de snelste teams en coureurs in het WEC.”

Frijns terug bij WRT

“Ik kijk er echt naar uit om weer herenigd te zijn met WRT”, vertelt Frijns. “In het verleden hebben we al geweldige successen behaald. We hebben twee keer de titel gepakt in de Blancpain GT Series. Nu is het doel om meteen weer snel te zijn, net als in de GT3’s.”

Frijns zal het in de LMP2-klasse onder andere op moeten gaan nemen tegen Racing Team Nederland, Renger van der Zande (Inter Europol) en Beitske Visser (Richard Mille). Het seizoen gaat op 4 april van start op het circuit van Portimao.