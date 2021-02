Red Bull bevestigt: Albon met een Ferrari 488 GT3 Evo in DTM

Red Bull heeft een drietal coureurs die de races in de DTM gaan rijden. De belangrijkste is Alexander Albon, die na een matig Formule 1-seizoen moest vertrekken bij Red Bull Racing. Hij combineert de DTM-races met een rol als reserve- en ontwikkelingsrijder bij de Formule 1-formatie. Daardoor kan de Thaise Brit niet elk raceweekend van het Duitse kampioenschap in actie komen. Red Bull heeft Nick Cassidy bereid gevonden om de andere races voor zijn rekening te nemen. Juniorcoureur Liam Lawson werkt wel het volledige DTM-seizoen af, de Nieuw-Zeelander combineert dat programma met een zitje in de Formule 2.

Motorsport.com kon eerder al melden dat de keuze waarschijnlijk zou vallen op Ferrari, nu is dat bevestigd. Het team krijgt twee Ferrari 488 GT3 Evo’s tot haar beschikking. De wagen van Lawson is uitgerust met een Red Bull-livery, Albon en Cassidy rijden echter met een livery zoals we die van AlphaTauri F1 kennen. De wagens zijn geprepareerd door AF Corse, in feite het fabrieksteam van Ferrari als het gaat om de GT-racerij. De Italiaanse formatie heeft driemaal de 24 uur van Le Mans gewonnen.

Red Bull werd door DTM-baas Gerhard Berger in contact gebracht met AF Corse, onthulde teameigenaar Amato Ferrari. “Deze uitdaging is het idee van Gerhard Berger, hij kwam ermee op de proppen. We hebben in korte tijd een akkoord bereikt en zijn erg enthousiast over de samenwerking met Red Bull. We hebben maar één ambitie en dat is de overwinning. Alle ingrediënten voor succes zijn aanwezig.”

Het is niet de eerste keer dat Red Bull en Ferrari samenwerken. Van 2007 tot 2013 reed het toenmalige Scuderia Toro Rosso met Ferrari-krachtbronnen in de Formule 1. De hoofdmacht Red Bull had in 2006 een seizoen beschikking over de motoren van Ferrari voordat het overstapte naar Renault.

Op 7 en 8 april staat de eerste DTM-test op de planning. Deze wordt gehouden op Hockenheim.

AF Corse Alpha Tauri-wagen van Alex Albon en Nick Cassidy