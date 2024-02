Frijns keert met BMW en Rowe Racing terug in 24 uur Nürburgring

Sinds zijn debuut in de race in 2016 heeft Robin Frijns vijf keer deelgenomen aan de 24 uur van de Nürburgring. In 2017 werd de Nederlander al eens derde in de race, terwijl hij bij zijn laatste deelname in 2022 zelfs won. Dat deed hij destijds achter het stuur van een Audi R8 LMS Evo II. Vorig jaar ontbrak Frijns op de Nordschleife, maar in 2024 keert hij terug op het circuit in de Duitse Eifel. Als fabrieksrijder van BMW wordt hij ingezet door Rowe Racing, dat met twee BMW M4 GT3's in actie komt tijdens de tweede ronde van de Intercontinental GT Challenge.

"In 2022 won ik de 24 uursrace bij mijn laatste deelname op de Nordschleife en deed dat samen met Dries Vanthoor", zegt Frijns over zijn aanstelling bij Rowe Racing BMW. "Ik kijk er nu enorm naar uit om mijn debuut te maken voor BMW M Motorsport. Dit is een van de grootste race-evenementen in Duitsland en de fans aldaar zijn razend enthousiast. Het is voor een coureur nooit saai op de Nordschleife. Ik ben nieuwsgierig naar hoe mijn debuut in de BMW M4 GT3 gaat verlopen."

Rowe Racing beschikt tijdens de 24 uur van de Nürburgring over meer fabrieksrijders van BMW. Ook Vanthoor is van de partij op de Nordschleife, net als mede-BMW WEC-rijders Marco Wittmann en Sheldon van der Linde. Ook Augusto Farfus en Maxime Martin zijn van de partij, evenals Rafaelle Marciello. De van Mercedes overgekomen Italiaan pakte vorig jaar nog pole-position voor de 24 uur van de Nürburgring en is reeds tweemaal als tweede geëindigd in de race.

BMW geldt als het succesvolste merk in de 24 uur van de Nürburgring met maar liefst 20 overwinningen, waaronder de eerste vier edities tussen 1970 en 1973 en een reeks van negen zeges in tien jaar tussen 1989 en 1998. De laatste overwinning van BMW op de Nordschleife dateert echter alweer van 2020. Destijds schreven Nicky Catsburg, Alexander Sims en Nick Yelloly de race op hun naam in een BMW M6 GT3 van Rowe Racing. Dat was de eerste keer dat het team zegevierde in het evenement.