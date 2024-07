De afgelopen editie van de 24 uur van de Nürburgring duurde geen 24 uur. Door een enorme mistbank werd de race maar liefst 14 uur stilgelegd vanwege zorgen over de veiligheid en bij een poging om de boel weer in gang te trekken werd geconstateerd dat dat niet mogelijk was. Scherer Sport Phx Audi had op dat moment de leiding in handen en werd zodoende gekroond tot winnaar, wat tegen het zere been van BMW Rowe Racing was.

Het team was er namelijk van overtuigd dat de race onjuist was afgevlagd en vond dat de race met een rode vlag had moeten eindigen. Nadat de wedstrijdleiding een protest van tafel veegde, werd de Duitse autosportbond DMSB gevraagd om hun zienswijze op het incident. Woensdagavond kwam de bond met de uitspraak. "De rechtbank van de DMSB heeft mondeling verklaard dat de race correct is beëindigd met de zwart-wit geblokte vlag", staat in een verklaring van de organisatie van de 24 uur van de Nürburgring. "De racedirectie is vooral verantwoordelijk voor het voorkomen van schade bij de deelnemers. [Wedstrijdleider] Walter Hornung is een van de experts op het gebied van veiligheid bij dit soort events, hij mocht de race op basis van zijn autoriteit na 50 ronden afvlaggen."

Rowe had vooral moeite met de keuze om de balans van de wedstrijd op te maken na de 50 afgelegde ronden. Het team maakte een aantal ronden eerder nog een pitstop om zo klaar te staan voor de herstart. Hierdoor verloor het de koppositie aan Scherer, dat daardoor de overwinning in de schoot werd geworpen. In geval van een rode vlag zou de klassering van een paar rondes eerder gebruikt worden, maar volgens DMSB had dat weinig verschil gemaakt. "Calculaties van de DMSB laten zien dat de uitslag niet anders zou zijn, want dan werd de klassering in ronde 48 gebruikt", verklaart de bond. Op dat moment had Rowe de stop al uitgevoerd.