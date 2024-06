Wat een van de grootste en mooiste autosportevenementen van het jaar moest worden, eindigde uiteindelijk in grote teleurstelling. Maar liefst 240.000 toeschouwers waren naar de Nürburgring getrokken voor de beroemde 24-uursrace, maar na de start van 16.00 uur op zaterdag werd de race om 23.23 uur stilgelegd vanwege mist. De wedstrijdleiding besloot om tot in ieder geval 07.00 uur te wachten om met een update te komen, maar na veel uitstel kwam er in de middag toch nog een 'herstart' achter de safety car. Deze vijf safety car-ronden zouden bepalend worden voor het restant van de race, want als de mist nog te hevig was dan zou deze niet meer hervat worden. Dat zou ook het geval zijn, waardoor de finishvlag al vóór 15.00 uur gezwaaid werd waar de finish oorspronkelijk om 16.00 uur zou zijn.

Vijf ronden achter de safety car betekende wel dat meerdere teams een pitstop maakten in afwachting van een eventuele herstart. Een daarvan was de #98 Rowe Racing. Dat team heeft enkele uren na de '7 uur en 22 minuten van de Nürburgring' protest aangetekend tegen het resultaat van de race. De stewards hebben dat protest afgewezen, maar het team heeft sindsdien aangekondigd dat het voornemens is om in beroep te gaan tegen dat besluit. Het team van Hans-Peter Naundorf heeft vanaf die aankondiging 96 uur de tijd om een beroep in te dienen bij de Duitse autosportbond DMSB in Frankfurt. Het resultaat van deze 52ste 24 uur van de Nürburgring blijft daarom nog een voorlopige.

Rowe Racing ziet met name een probleem in de bewoording van het sportief reglement en het feit dat de race is afgevlagd met de finishvlag en niet met de rode vlag is beëindigd. Rowe is van mening dat Rafaelle Marciello, Maxime Martin, Marco Wittmann en Augusto Farfus de terechte winnaars zijn, en niet zoals het voorlopige resultaat de #16 Scherer Sport PHX Audi. De #98 Rowe maakte na drie ronden achter de safety car een pitstop, dus twee ronden voor het einde van de race. Zo was Rowe voorbereid op een eventuele herstart maar waren ze ook voorbereid op een eventueel vroegtijdig einde van de race middels de rode vlag.

"Als er een herstart had plaatsgevonden, dan hadden we met onze strategie geen pitstop meer hoeven maken", legt Naundorf uit in gesprek met onder meer Motorsport-Total.com, een Duitse zusterpublicatie van Motorsport.com. "De auto's voor ons hadden dit dan nog onder groen moeten doen en hadden dan zo'n 50 tot 60 seconden verloren ten opzichte van ons." Probleem voor Rowe is dat de race niet is stopgezet door de rode vlag, maar door de finishvlag. Dat verschil heeft grote consequenties voor de einduitslag.

Het zicht was te slecht om in de nacht te kunnen racen. Foto door: Gruppe C GmbH

Rode vlag of finishvlag

Het vroegtijdig beëindigen van de race is vastgelegd in de regels van de DMSB onder artikel 17.2: "De organisator kan bepalen dat de wedstrijd na een bepaalde tijd eindigt, zelfs als de geplande afstand niet wordt bereikt. Na de start van het evenement vereist een dergelijke beslissing de goedkeuring van de stewards." Rowe stelt nu dat zo'n artikel niet is opgenomen in de documenten voor de 24-uursrace. En zelfs als deze regel wel zou gelden, dan staat er dus niets over het moeten afvlaggen van de race met het zwart-wit geblokt. Rowe hoopt dus juist dat dit wordt teruggedraaid en dat de race dus is stopgezet door de rode vlag, want dan gelden heel andere regels en zou de #98 BMW de winnaar zijn.

Dan zouden namelijk twee ronden teruggerekend worden, zoals dat ook het geval was toen de race werd stilgelegd in de nacht door de mist. Een andere regel zou in dat geval bovendien een cruciale rol spelen in het resultaat van de race: artikel 35.1. "De minimale pitstoptijden (inclusief eventuele tijdstraffen) die gelden op het moment van het klassement worden als tijdstraf aan de voertuigen toegevoegd aan de totale rijtijd (van de onderbroken wedstrijdsectie, om de startgrid voor de hervatting te bepalen)."

De 'Grello' Manthey EMA Porsche #911 van Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Ayhancan Güven en Thomas Preining lag voor de RMG BMW #72 bij de herstart omdat het minder ronden had afgewerkt sinds de pitstop voor de onderbreking - een procedure als gevolg van de farce van 2021, toen de race ook werd ingekort door de mist. "Dat werd ook toegepast tijdens de onderbreking op zaterdagnacht", zegt Naundorf. "Dit is hoe het is afgehandeld, daarom kwam de volgorde bij de herstart niet overeen met het resultaat op het moment van de rode vlag. Als de race vroegtijdig beëindigd wordt, dan hoeft dat niet via de finishvlag te gebeuren, maar [wel volgens] het sportief reglement van de ADAC, wat betekent dat de pitstoptijden moeten worden toegevoegd."

Uitslag op zijn kop?

Rowe heeft in deze kwestie ook het geluk aan zijn zijde dat de #54 Dinamic Porsche niet optimaal kon profiteren van wellicht de beste strategie. Zij kwamen na de tweede ronde achter de SC binnen, sloot achteraan aan en kwam in de derde ronde opnieuw binnen. Zij haalden de Rowe BMW in door die korte pitstop, maar het team voldeed daardoor niet aan de minimale pitstoptijd. Dat kwam het team op een tijdstraf van 53 seconden te staan.

Mocht het beroep van Rowe doorgaan en succes hebben, dan zou het resultaat van deze 52ste 24 uur van de Nürburgring volledig op zijn kop staan. Meerdere teams hadden namelijk een pitstop gemaakt tijdens deze safety car-fase, waaronder de #15 Scherer Audi, #24 Lionspeed Porsche, #98 Rowe BMW, #1 Frikadelli Ferrari en de #3 HRT Mercedes. Deze teams verloren uiteraard posities door de gemaakte pitstops. Omdat er geen herstart plaatsvond, zouden zij ook eindigen achter de auto's die dus besloten door te rijden. Het is nu echter de vraag of het protest van Rowe zal slagen en hoe de posities dan bepaald zullen worden.