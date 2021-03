Abt strikt Rockenfeller en Van der Linde voor nieuw DTM-seizoen

Rockenfeller is sinds 2007 een vaste klant in de DTM. Hij maakte 193 starts, won 6 races en stond 32 keer op het podium. Als klap op de vuurpijl werd hij in 2013 kampioen. De Duitser heeft het grootste deel van zijn DTM-carrière in dienst van Audi Sport Team Phoenix gereden, maar maakt voor dit seizoen de switch naar Abt. In 2011 scoorde hij met dat team zijn eerste DTM-overwinning. “Abt is een permanent onderdeel van de DTM, dat is speciaal”, zei de 37-jarige Rockenfeller. "Ze hebben altijd laten zien dat ze voor de titel meedoen en dat is uniek. Het is erg cool dat we nu weer samen gaan werken. Ik kijk uit naar het nieuwe DTM-seizoen, het gaat heel mooi worden.”

Aan de andere kant van de Abt-pitbox neemt Kelvin van der Linde plaats. De Zuid-Afrikaan is ervaren in de Audi R8 LMS, maar is nieuw in de DTM. Hij won de 24 uur van de Nürburgring in 2017 en heeft twee ADAC GT Masters-titels op zijn naam geschreven. “Voor mij is het een droom die uitkomt en ik ben dankbaar dat ik deze kans krijg”, zei Van der Linde, wiens broer Sheldon vorig jaar in dienst van BMW al DTM reed. “Ik ken de R8 LMS heel erg goed, de start van dit nieuwe avontuur komt daardoor op een perfect moment.”

Abt blijft Audi trouw in het nieuwe DTM-tijdperk. Rockenfeller en Van der Linde hebben al een dag op de fabriek in het Duitse Kempten doorgebracht en testen volgende week op Vallelunga. Het DTM-seizoen begint in juni op Monza, daarvoor worden in Duitsland nog twee collectieve tests afgewerkt.