Voormalig F1-coureur Klien stapt met McLaren in DTM

Klien was tussen 2004 en 2010 actief in de Formule 1 voor de teams van Jaguar, Red Bull en HRT. Daarvoor was hij in de juniorklassen al regelmatig te zien in het voorprogramma van de DTM. Zo won hij in 2003 vier races in de Formule 3 Euro Series en won hij dat jaar ook de befaamde Formule 3 Masters in Zandvoort.

Na diverse uitstapjes in onder andere de Australische Supercars en diverse GT-races, zal Klien dit jaar zijn opwachting maken in het vernieuwde DTM-kampioenschap. De Oostenrijker zal niet het hele seizoen voor zijn rekening nemen, maar is alleen bevestigd voor de races op Zolder, de Nürburgring en het TT Circuit Assen. Volgend jaar wil de 38-jarige Oostenrijker wel aan het hele DTM-seizoen gaan deelnemen.

McLaren 720S GT3

Klien zal dit seizoen uitkomen voor het Duitse JP Motorsport en plaatsnemen in een McLaren 720S GT3. JP Motorsport is daarmee het derde DTM-team dat kiest voor een McLaren, naast de al eerder bevestigde inschrijvingen van 2 Seas Motorsport en het Jenson Team Rocket RJN. Zowel 2 Seas Motorsport als het team van F1-kampioen Jenson Button hebben hun rijders voor het aankomende DTM-seizoen nog niet bekendgemaakt.

“Ik kijk echt uit naar het uitdagende seizoen dat voor me ligt”, vertelt Klien over zijn nieuwe avontuur in de DTM. “De DTM-races zullen dit jaar het absolute hoogtepunt worden voor mij. We kunnen het opnemen tegen de beste teams en coureurs in de GT3-racerij en laten zien waar we toe in staat zijn. In McLaren hebben we daarvoor een uitstekende partner gevonden. We kijken uit naar de samenwerking met deze gerenommeerde fabrikant.”

De eerste race van het vernieuwde DTM-kampioenschap staat gepland voor 19 juni op het Italiaanse circuit van Monza.

De, JP Motorsport McLaren 720S GT3 van Christian Klien Photo by: Siegerdesigns