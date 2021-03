Mogelijk toch een Porsche op de DTM-grid in 2021

De DTM schakelt in 2021 na het mislukte ClassOne-project over naar GT3-wagens. Inmiddels hebben verschillende fabrikanten en teams hun medewerking toegezegd, maar ITR-voorzitter Gerhard Berger verklaarde nog niet zo lang geleden dat ‘Porsche niet meer op de radar staat' wat betreft een inschrijving in het kampioenschap. Dat was niet verwonderlijk na een verhitte discussie tussen Berger en de hoge heren van Porsche. De DTM had allerlei ideeën om de huidige GT3-wagens nog interessanter te maken voor de klasse, maar bij Porsche wilde men niet te veel afwijken van het gehomologeerde GT3-project. Dit heeft te maken met het feit dat Porsche de wagens ook in andere kampioenschappen in wil zetten mocht dat nodig zijn.

Nu wordt er toch weer gewerkt aan een Porsche in de DTM. Christian Bracke van het Speed Monkeys-team is de drijvende kracht achter dit initiatief. Zijn team is al met twee Porsche GT4’s actief in de DTM Trophy. “We zijn in een vergevorderd stadium”, laat Bracke aan onze Duitse collega’s weten. “Het budget is op dit moment het grote probleem. We voeren positieve gesprekken met potentiële partners en we zijn optimistisch dat het haalbaar is.” Voor de DTM-deelname hoeft het team niet te rekenen op medewerking van Porsche. De nieuwste versie van de 911 GT3 (waarvan 83 exemplaren op de markt zijn) is op dit moment uitverkocht. “We hebben contact gezocht met Porsche, maar ze wuifden ons min of meer weg. We hebben daarna in ons netwerk gezocht en er is toch een auto te koop. We zitten in de laatste onderhandelingen en hopen de overname deze week af te ronden.”

Jong talent uit DTM Trophy

Bracke heeft ook al een coureur op het oog. Het gaat om de 23-jarige Tim Heinemann, die vorig seizoen kampioen werd in de DTM Trophy. “In dat kampioenschap zijn we reeds actief en het is belangrijk dat er raakvlak is tussen beide projecten.” Ook vanuit de DTM-organisatie werd dit plan met gejuich ontvangen. Het zet niet alleen de DTM Trophy in een goed daglicht, het maakt ook dat het team in de toekomst interessant is voor het kampioenschap onder de DTM. “Het gaat voorlopig om één auto, want meer auto’s zijn er niet op de markt”, vervolgt Bracke, die wel zinspeelt op een tweede coureur. “We zitten om de tafel met een sponsor die wellicht een speciale gastrijder in wil zetten.”

Ferrari, Mercedes, Audi, McLaren en BMW hebben reeds hun deelname aan de DTM toegezegd. Ook Lamborghini treedt naast Porsche mogelijk nog toe. Het voorlopige aantal auto’s staat op dit moment op vijftien.