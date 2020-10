Porsche stelt voorwaarden voor deelname aan DTM in 2021

DTM-voorzitter Gerhard Berger werkt al een paar maanden aan een GT Plus-formule die het huidige en geflopte Class One-reglement moet opvolgen. Aangezien het GT3-concept wereldwijd een groot succes is, heeft de DTM besloten die route na te jagen. Men komt daarmee nog meer op het terrein van SRO, de organisator van de GT World Challenge, en de Duitse GT Masters. Toch heeft Berger wel een aantal ideeën om de klasse een eigen draai te geven. Zo moet het vermogen opgekrikt worden naar 600 pk en wil men het huidige push-to-pass-systeem meenemen.

In de basis is Porsche niet tegen deelname in de DTM, maar de veranderingen stuiten daarentegen wel op weerstand. “Bepaalde klantenteams van Porsche hebben fundamentele interesse getoond in het gebruik van de 911 GT3 R in DTM 2021”, zei Enzinger in gesprek met deze website. “Mocht dat gebeuren, dan zal Porsche Motorsport de inzet van de wagens aanmoedigen en ook ondersteuning verlenen. In dit geval zou het gaan om een klassiek geval van ondersteuning voor klanten.” Porsche heeft een winstgevend klantenproject. Op dit moment heeft de fabrikant zo’n 100 exemplaren van de 911 GT3 R in de omloop. “Het GT3-reglement geeft klanten over de hele wereld de mogelijkheid om op hoog niveau autosport te bedrijven.”

De veranderingen, waaronder het opkrikken van het vermogen, staan bij Porsche niet hoog op de prioriteitenlijst. “Als de DTM wil dat er meer vermogen komt bij de wagens, dan doet Porsche niet mee”, stelt Alex Fach van de Porsche-klantenafdeling in gesprek met Motorsport.com. “Ik denk niet dat de DTM het zich kan veroorloven om een bedrijf als Porsche buiten te sluiten.” De DTM-organisatie is reeds op de hoogte van dit standpunt. “We staan in contact met ITR en hebben ze op verzoek voorzien van de gegevens van de huidige 911 GT3 R. We zullen de huidige wagen echter niet ontwikkelen of op technisch gebied modificeren voor de DTM.”

Volgens Berger hebben Audi en BMW hun deelname volgend seizoen reeds toegezegd. Ook Grasser Racing (Lamborghini) zou interesse hebben in deelname. Berger verwacht dat ook Mercedes nog aansluit en voert daarnaast gesprekken met Aston Martin en McLaren.