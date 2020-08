DTM heeft concept voor GT Plus-formule bijna rond

Dankzij het vertrek van R-Motorsport Aston Martin en Audi heeft ITR een alternatief plan moeten bedenken om het ooit zo prestigieuze DTM in leven te houden. Men kwam met het idee om opgewaardeerde GT3-wagens te gebruiken. De promotor heeft de afgelopen tijd aan een plan gewerkt, het concept wordt voor het eind van de maand ingediend bij de Deutscher Motor Sport Bund (DMSB). Op hetzelfde moment zal ook een concept van het huidige Class One-reglement ingeleverd worden, maar dit wordt gezien als een formaliteit. Een aangepast reglement moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de mondiale autosportraad (WMSC).

De GT Plus-formule is gebaseerd op de huidige generatie GT3-wagens die momenteel actief zijn in verschillende kampioenschappen van SRO, maar ook de basis vormen van de GT Masters. Dat kampioenschap is in Duitsland een directe concurrent van de DTM. ITR wil het vermogen van de wagens opkrikken naar 600 pk en wil hetzelfde push-to-pass-systeem als in de huidige DTM introduceren. Het DRS-systeem dat momenteel gebruikt wordt in de DTM kan niet meegenomen worden, omdat de verschillende GT3-fabrikanten een ander systeem gebruiken. Ook zal er een dergelijk BoP-systeem komen, net als in andere GT3-kampioenschappen.

Het kampioenschap moet grotendeels bestaan uit privéteams, al mogen zij wel fabrieksondersteuning ontvangen. Audi heeft positief gereageerd op het voorstel en geeft klantenteams de kans om mee te doen in de DTM. BMW is anderzijds minder positief aangezien betrokkenheid van de fabriek eventuele klantenprojecten zou ondermijnen. Men is nog altijd in gesprek met de fabrikant uit Beieren. “De onderhandelingen zijn nog in gang. Ik wacht op nieuws”, zei DTM-voorzitter Gerhard Berger daarover tegen Motorsport.com.

Men heeft tot op heden geen concrete gesprekken gevoerd met andere fabrikanten aangezien het eerst een duidelijk antwoord van DTM en Audi wil over deelname in 2021. Audi en BMW hebben tot op heden elk een aandeel van 33 procent in de ITR-onderneming, maar zij stappen er aan het eind van dit jaar uit. “Het is, uiteindelijk, verspilde tijd als Audi en BMW gezamenlijk zeggen dat ze ermee willen stoppen”, zei Berger. “Ik ben ingehuurd door de fabrikanten om hun belangen te behartigen en dat is wat ik doe.” Gevraagd of de DTM zal overleven in 2021, zei Berger: “Het is 50/50. Ik kan er niets over zeggen.”

Met medewerking van Sven Haidinger, Motorsport.com Duitsland