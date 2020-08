DTM Lausitzring: Rast zegeviert in spektakelstuk, Frijns vierde

Waar Max Verstappen vanuit Barcelona liet weten een abonnement op de derde startplek te hebben in de Formule 1, lijkt Frijns dit DTM-seizoen een abonnement op pole te hebben. De coureur uit Maastricht heeft in drie van de vier kwalificaties die tot dusver zijn verreden de best mogelijke startpositie veroverd. Op zaterdag kon hij die startplek niet verzilveren en liet hij zich verschalken door Abt-teamgenoot Nico Müller bij de start, die zondag weer naast hem stond.

Rast en Frijns zorgen voor vermaak met beklijvend gevecht

Frijns was echter vastberaden om zich de kaas niet nogmaals van het brood te laten eten. Ditmaal kwam de dreiging eerst niet van de Zwitserse kampioenschapsleider Müller, maar juist van regerend DTM-kampioen Rast. De Audi-rijder met startnummer 33 kende een bliksemstart vanaf P3 en viel Frijns aan de buitenkant aan in de eerste bocht. De Nederlander hield echter voet bij stuk en dwong merkgenoot Rast gedecideerd op het gras. De Duitser sloot nog wel als tweede aan achter Frijns, die voor het incident een officiële waarschuwing van de wedstrijdleiding ontving. Het bleek een voorbode van wat zou volgen: een beklijvend gevecht.

Rast gaf namelijk niet op en sloeg in de derde ronde alsnog toe bij Frijns. Waar de veelwinnaar in dienst van Audi vorig jaar na zo'n manoeuvre vaak aan de horizon verdween, was dat op de Eurospeedway in Lausitz allerminst het geval. Sterker nog: Frijns bleek zelf ook niet voor één gat te vangen en wist de leiding in de zevende ronde te heroveren. Die actie riep een 'déjà vu' op aan de openingsronde van de race: Frijns zat namelijk weer aan de binnenkant en dwong Rast andermaal op het gras. De Duitser reageerde furieus over de boordradio en kreeg niet veel later zijn zin: de wedstrijdleiding oordeelde dat Frijns ten tweeden male over de schreef was gegaan en dat hij de leidende positie moest teruggeven aan Rast.

Late opmars Müller met fotofinish tot gevolg

Zo geschiedde, al bleek dat nog niet het einde van alle polemiek. Na de gebruikelijke pitstops ging het feest verder. Frijns kwam eerder naar binnen dan tegenstrever Rast en profiteerde daar na de pitstop van laatstgenoemde van. Terwijl Rast in zijn out-lap naarstig temperatuur in de nieuwe banden probeerde te krijgen, heroverde Frijns de leiding. De Limburger leek zelfs even op weg naar zijn eerste DTM-zege, maar dat was buiten een ontketende Rast gerekend toen diens banden eenmaal op arbeidstemperatuur waren. Met de opengeklapte vleugel en 'push-to-pass' kwam Rast langszij, waarna hij onbedreigd op zijn eerste seizoenszege af leek te reed. Met de nadruk op leek, al kwam de dreiging niet meer van Frijns.

Frijns kon in de slotfase geen gelijke tred meer houden en moest meer en meer in zijn achteruitkijkspiegels kijken. Daarin doemde teamgenoot Müller op. De Zwitser ging als laatste van de favorieten naar binnen en profiteerde daar in de slotfase enorm van. Hij wist eerst Wittmann te passeren voor P3 en verschalkte niet veel later Frijns voor de tweede plek. De dadendrang van Müller was daarmee nog voorbij, wat heet: een furieuze slotfase bracht hem letterlijk onder de achtervleugel van de leidende Rast. Müller probeerde het meermaals, maar kwam op de eindstreep enkele centimeters tekort. Een fotofinish, waarbij Rast net voldoende overhield om zijn eerste DTM-zege van het jaar te pakken - na de eerdere tijdstraf in Spa.

Achter dit duo kwam Frijns nog verder in de problemen door de bandenslijtage. De Limburger moest zoals gezegd Müller voorbij laten, maar daar zou het niet bij blijven. In extremis wist ook Wittmann de Limburger nog te passeren voor de laatste podiumplek. De BMW-coureur mocht zodoende ook naar het ereschavot, Frijns greep op onfortuinlijke wijze naast een tweede bokaal van het weekend. Achter de enige Nederlander in de DTM completeerde Mike Rockenfeller de top-vijf.

DTM Lausitzring tweede race - uitslag: