Müller pakt DTM-pole op Lausitzring, Frijns rijdt derde tijd

Die rode vlag-situatie deed zich na zo’n zeven minuten kwalificeren voor. BMW-coureur Timo Glock spinde in bocht 3 van de baan en strandde daar in het grind. De voormalig F1-coureur had op dat moment net de derde tijd laten noteren, maar hij zag zijn kwalificatie dus ten einde komen met die spin. Uiteindelijk zakte Glock weg naar de laatste positie.

Op het moment van de rode vlag had Mike Rockenfeller de snelste tijd genoteerd namens Audi. Hij was de enige die in de openingsfase onder de grens van 2 minuten dook, maar na de hervatting bleef de tijd van de Duitser niet lang staan. Uiteindelijk reden de twee voornaamste titelkandidaten de snelste tijden in de kwalificatie. Müller noteerde een 1.57.822, waarmee hij 0.038 seconde sneller was dan rivaal Rast. Op drie tienden voltooien Frijns en Rockenfeller de top-vier namens Audi, terwijl Marco Wittmann op P5 de beste BMW-rijder was. Lucas Auer reed de zesde tijd, gevolgd door Philipp Eng, Sheldon van der Linde, Loic Duval en Ferdinand Habsburg op P10.

De door Glock veroorzaakte rode vlag lijkt echter nog meer slachtoffers te maken. Liefst vijf rijders werden door de wedstrijdleiding betrapt op het te snel rijden tijdens die rode vlag. Bij dat vijftal horen onder andere Robert Kubica en Harrison Newey, maar ook Müller. Alle vijf overtredingen zijn doorverwezen naar de stewards, waardoor er nog een vraagteken staat achter de definitieve startopstelling voor de eerste race van het weekend.

De eerste DTM-race van het tweede weekend op de Lausitzring begint zaterdagmiddag om 13.30 uur.

Uitslag DTM Lausitzring 2 - Kwalificatie