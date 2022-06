Kijk terug: 1000 kilometer van Paul Ricard met Valentino Rossi

Rossi vijfde in 1000 km van Paul Ricard, beste GT-finish

Valentino Rossi is vijfde geworden in de Circuit Paul Ricard 1000 km, de vierde race van de GT World Challenge. Het is zijn beste resultaat tot dusverre in zijn GT-loopbaan. De zevenvoudig MotoGP-kampioen komt in de Pro Cup uit met een Audi.