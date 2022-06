Rossi vijfde in 1000 km van Paul Ricard, beste GT-finish

Valentino Rossi deelde de Audi R8 LMS evo II van het WRT-team met Frédéric Vervisch en Nico Müller. Rossi nam de start voor zijn rekening en hield zich staande in de openingsstint. Hij wist onder meer een deelnemende BMW knap voorbij te gaan. Maar er kwamen problemen met de #46-wagen en de Audi moest kort achter elkaar twee keer naar de pits. Het lukte Müller en Vervisch om weer wat van het verloren terrein goed te maken en op te rukken naar de vijfde plek. Daarmee waren Rossi en co. de best geklaseerde Audi.

De race over 176 ronden werd gewonnen door de Ferrari 488 van Iron Lynx, met achter het stuur Davide Rigon, Antonio Fuoco en Daniel Serra. Daarachter was de strijd voor de tweede plek tot het einde spannend. Die ging uiteindelijk ook naar Iron Lynx. De Mercedes-AMG GT3 van Team AKKODIS ASP werd met acht tienden verschil derde.

De Silver Cup werd gewonnen door Al Manar Racing by HRT met de Mercedes-AMG GT3 in handen van Al Faisal Al Zubair, Axcil Jefferies en Fabian Schiller. Inception Racing McLaren pakte de Gold Cup-winst. De zege in de Pro-Am-klasse was voor SPS automotive performance (Mercedes-AMG).

De volgende race is in het weekend van 17-18 juni in Zandvoort.