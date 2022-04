Op eigen grondgebied trapte Valentino Rossi een nieuw tijdperk af. Het circuit van Imola was het decor voor de seizoensopener van het Europese GTWC-seizoen. In ronde 31 was het de beurt aan Rossi om onder luid gejuich van de fans plaats te nemen in de Audi. De race verliep uitstekend voor de nieuwkomer, maar een lange neutralisatie zorgde ervoor dat zijn stint voortijdig werd beëindigd. Echter door miscommunicatie reed Rossi zijn pitbox voorbij en moest vervolgens weer een heel rondje rijden. Uiteindelijk werd Rossi samen met Nico Müller en Frédéric Vervisch zeventiende, nadat het drietal zich als vijftiende had gekwalificeerd.

"Het weekend verliep goed", trapt de zevenvoudig MotoGP-kampioen af. "We hebben hard gewerkt en ik heb van elke minuut genoten. In de race waren we ook sterk en een plek in de top-tien had er zeker ingezeten. Helaas ging het mis bij de pitstops, maar daar leren we weer van. Ik moet nog steeds aan veel zaken wennen in deze GT-klasse. Er zijn zoveel variabelen en er komt veel informatie op je af. Ik denk dat hier ervaring om de hoek komt kijken."

Teambaas Vincent Vosse is alsnog in zijn nopjes met het debuut van Rossi en neemt het voor de legende op. "Alle aandacht ging uiteraard naar Valentino. Hij heeft zeer goed werk geleverd, maakte geen foutjes en reed een sterk tempo", aldus de Belg. "De misser bij de pitstop was niet zijn fout. Het is iets wat we moeten analyseren, maar dit soort dingen gebeurt wanneer bijna iedereen binnenkomt."

Aan de andere kant van de pitbox was er meer succes. Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde en Charles Weerts schreven de openingsrace op hun naam. De eerstvolgende race staat in het weekend van 30 april op de planning. Dan reizen de teams af naar het Engelse circuit van Brands Hatch.