WTCR Sepang: Michelisz neemt voorschot op titel met zege in regen

Onder verraderlijke omstandigheden moest het veld achter de safety car starten. Na slechts één ronde werden de matadoren echter alweer losgelaten, met een fraaie race tot gevolg. Vooral omdat er gaandeweg meerdere coureurs de overstap naar slicks waagden. Voor Thed Björk, in theorie nog één van de vier titelgegadigden, gebeurde dit noodgedwongen. Hij werd opgeofferd om Yvan Müller te helpen en moest zo testen of het al droog genoeg was voor slicks. Dit bleek bepaald niet het geval, waardoor de Zweed zijn gok duur moest bekopen en na deze race definitief is uitgeschakeld voor de titel.

Hierdoor blijven er voor de laatste twee races in Sepang nog drie kanshebbers over: Michelisz, Esteban Guerrieri en Müller. Van dat trio deed de Hongaar verreweg de beste zaken tijdens de eerste race van het weekend. Waar zijn concurrenten elkaar het leven zuur maakten, zette pole-sitter Michelisz zijn beste startplek overtuigend om in winst. Doordat zijn twee voornaamste rivalen niet eens op het podium eindigden, heeft hij zijn voorsprong in het kampioenschap gevoelig uitgebouwd tot een marge van 27 punten. Müller reed met een inhaalrace naar P6, terwijl Guerrieri als vierde over de streep kwam. Beide mannen hebben later op de dag werk aan de winkel.

Als deze twee titelkandidaten ontbraken op het podium, is de hamvraag wie er wel op stonden. Nou: Aurelien Panis - inderdaad familie van - verraste met zijn eerste podium in het WTCR. De jonge Fransman liet in de regen zien uit het goede racehout te zijn gesneden met een tweede stek tot gevolg. Naast het succes van deze jonge hond liet Gabriele Tarquini zien dat het ook zeker omstandigheden waren voor een ancien. De Italiaan gebruikte al zijn ervaring voor een solide wedstrijd en completeerde zo het podium. Voor de Nederlanders was er trouwens minder succes. Nicky Catsburg bleef steken op P9, terwijl Niels Langeveld en Tom Coronel respectievelijk genoegen moesten nemen met de plaatsen 21 en 24.