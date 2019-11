WTCR Macau: Müller en Priaulx verdelen de buit op zondag

Op zaterdag schreef ervaren kracht Yvan Müller ook al de eerste race door de nauwe straatjes op zijn naam. Nicky Catsburg kwam in die eerste krachtmeting als tiende over de meet, terwijl Tom Coronel niet verder kwam dan P20 en Niels Langeveld de eindstreep zelfs helemaal niet haalde.

Op zondag verging het de Nederlandse inbreng iets beter, al was dat in de ochtenduren nog niet te zien aan het resultaat. Toen bleef Catsburg steken op de twaalfde plek, één stekje voor Coronel. Voor de man uit Amersfoort had er echter wel veel meer ingezet. Hij leek op weg naar een vijfde plek en probeerde Esteban Guerrieri zelfs nog meermaals de vierde positie afhandig te maken. Dit lukte uiteindelijk niet, de laatste poging in Mandarin kostte hem zelfs een ereplaats. Catsburg hobbelde nadien langzaam naar de finish en moest daardoor genoegen nemen met P12. Helemaal vooraan rekende Müller na een teamorder af met Thed Björk en Kevin Ceccon voor zijn tweede overwinning van het weekend.

In de derde race van het weekend kreeg Catsburg wel loon naar werken. Zo wist hij de vijfde plek ditmaal wel over de streep te trekken. Hij profiteerde daarbij van Björk, die zich als perfecte teamgenoot liet afzakken om zo de titelkansen van Müller - die hij voorbij liet - te vergroten. Catsburg mocht aan het eind van de rit bovendien de trofee meenemen voor de snelste raceronde. Op de voorposten kwam Priaulx eens een keer bovendrijven in de straatjes van Macau. De drievoudig WTCC-kampioen claimde zijn eerste WTCR-zege door Rob Huff en de Fransman Jean-Karl Vernay achter zich te houden.

De Hongaar Norbert Michelisz heeft de leiding in het kampioenschap na deze drie races in Macau te pakken. De BRC-man koestert een minieme voorsprong van acht punten op Guerrieri, Müller volgt op twaalf punten van de leider.

