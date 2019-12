WTCR Sepang: Auto Catsburg vat vlam, Guerrieri wint klassieker

Net als eerder op de dag werden de coureurs in Maleisië geconfronteerd met zeer verraderlijke omstandigheden. Sterker nog: er lag nog meer water op het asfalt dan tijdens de eerste krachtmeting van de zondag. Voor Frederic Vervisch deed dit er allemaal niet meer toe. De Belg zou de race als derde mogen beginnen, maar kon door technisch malheur helemaal niet deelnemen aan het eerste bedrijf.

Catsburg raakt Müller, auto vat vlam

Toen het veld zonder hem eenmaal in gang schoot, werd het al snel een enorme chaos. Esteban Guerrieri presteerde het onmogelijke door binnen één ronde van P9 naar de leiding te rijden en zo zijn titelaspiraties nieuw leven in te blazen. Vooral omdat Norbert Michelisz in het gras belandde en zo puntloos leek te blijven. Maar hij kreeg een reddingsboei toegegooid. Dat gebeurde op een uiterst wrange manier. De Hyundai van Nicky Catsburg vatte namelijk vlam na contact met Yvan Müller.

De Nederlander stond op slicks en kon de auto op een natte piste niet op tijd stoppen. Hij ramde de Fransman tamelijk onbeholpen, maar werd zelf het voornaamste slachtoffer met een brandende auto. Catsburg kon godzijdank snel uit de auto komen, waarna de stewards zich over de bluswerkzaamheden konden ontfermen. Hierdoor brandde de auto niet volledig af en bleef de schade al met al nog behoorlijk beperkt. Het allerbelangrijkste nieuws van de dag was natuurlijk dat de coureur uit Amersfoort zelf niets mankeerde.

Extreem oponthoud en chaos bij de wedstrijdleiding

Het leidde vanzelfsprekend wel tot een code rood, waarna men een volledige herstart met de originele gridposities wilde doen. Dat zou betekenen dat Guerrieri vanaf de leiding zou worden teruggezet naar P9. Hij ging in protest, waarna de wedstrijdleiding zich bedacht en de herstart op basis van de tweede sector doorvoerde, een unicum. Daardoor bleef de schade voor Guerrieri beperkt en mocht hij op P2 postvatten. Maar niet voordat Müller eerst zijn gal had gespuwd over Catsburg. "Meneer Catsburg heeft me al in drie races proberen te raken. De autosport is een fantastische sport, maar er is iemand die het niet verdient om op de grid te staan. Ik hoop dat hij een keer zwaar wordt gestraft, maar waarschijnlijk krijgt hij niks." Die straf kwam er overigens wel: Catsburg werd uitgesloten van deelname aan race drie.

Het wonder van de dag kwam trouwens ook van Catsburg. Of eigenlijk meer van zijn monteurs: zij herstelden de door brand beschadigde auto in recordtijd, waardoor hij zich weer wilde melden voor de herstart. Daar stak de FIA echter een stokje voor. De veroorzaker van de rode vlag mag na het krijgen van mechanische assistentie immers niet deelnemen aan de herstart. Het gesteggel over al dat soort zaken leidde overigens wel tot een oponthoud van een uur.

Guerrieri ongenaakbaar, Michelisz beperkt de schade

Bij de herstart speelden de mannen van ALL-INKL.COM het teamspel. Nestor Girolami gaf de leiding aan teamgenoot Guerrieri zonder tegen te sputteren. De laatstgenoemde Argentijn moest winnen om zijn titelaspiraties levend te houden en liet er geen gras over groeien. Hij wist een gaatje te slaan en reed vervolgens onbedreigd naar winst. Daardoor was het vooral uitkijken naar de prestaties van die twee andere titelgegadigden: Michelisz en Müller. De Hongaar zette zijn tanden in het stuur en reed met een verbeten inhaalrace naar de achtste plek. Hierdoor behoudt hij een voorsprong van tien punten in het kampioenschap, waardoor Michelisz genoeg heeft aan P3 in de laatste race. Müller is met P6 wel definitief uitgeschakeld in de titelstrijd.