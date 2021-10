Razgatlioglu is Redding te snel af in Superpole-race in Villicum

Nadat Razgatlioglu op zaterdag zijn twaalfde overwinning van het seizoen claimde, vertrok hij zondag in de Superpole-race ook vanaf de beste startplek. Hij nam de leiding in de eerste bocht voor Redding, die deze keer overeind bleef. Rea kwam na een goede start op de derde plek terecht. Redding kon aanvankelijk het tempo van de WK-leider goed bijhouden, maar in de derde ronde ging het toch mis. Ook Rea had geen antwoord op de snelheid van Razgatlioglu. Na het foutje van Redding lag de weg voor de Turk, die vooraan een aardige marge had.

Dat leek de beslissing te zijn, maar Redding kroop in de slotfase toch weer richting het achterwiel van Razgatlioglu. Hij probeerde het nog een keer, maar bij die poging ging hij iets te wijd. Redding moest genoegen nemen met de tweede plaats achter de WK-leider. Rea werd derde voor Axel Bassani en Michael van der Mark. De BMW-man verloor eerder in de race nog wat terrein in duel met Andrea Locatelli, maar wist terug naar voren te komen en scoorde zijn beste resultaat van het weekend. Locatelli eindigde als zesde voor Garrett Gerloff en Michael Ruben Rinaldi, die zaterdag nog op het podium stond. Alex Lowes begon aardig, maar viel tegen het eind van de race terug. De Britse coureur werd negende, Leon Haslam maakte de top-tien compleet op de machine van HRC Honda.

In het kampioenschap is Razgatlioglu nog verder uitgelopen. Zijn voorsprong op Rea bedraagt nu 34 punten.

Zondagavond begint de tweede WSBK-race van het weekend om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag WK Superbikes Superpole Race - Villicum