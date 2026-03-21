Verstappen na dominante pole in Groene Hel: "Veredelde testsessie"

VLN
Verstappen na dominante pole in Groene Hel: "Veredelde testsessie"

NLS2: Verstappen pakt pole op Nordschleife voor Barbarossapreis

VLN
NLS2
NLS2: Verstappen pakt pole op Nordschleife voor Barbarossapreis

De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd

Formule 1
De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd

Bearman prijst balans Haas na sterke start Formule 1-seizoen

Formule 1
GP van China
Bearman prijst balans Haas na sterke start Formule 1-seizoen

Razgatlioglu verrast met P3 en blijft realistisch: "Dit is pas de vrijdag"

MotoGP
GP van Brazilië
Razgatlioglu verrast met P3 en blijft realistisch: "Dit is pas de vrijdag"

De uitloopronde: Hoe word je Formule 1-journalist?

Formule 1
De uitloopronde: Hoe word je Formule 1-journalist?

Fermín Aldeguer akkoord met Ducati over transfer naar VR46 in 2027

MotoGP
GP van Brazilië
Fermín Aldeguer akkoord met Ducati over transfer naar VR46 in 2027

Uitslag: Training MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Training MotoGP Grand Prix van Brazilië
MotoGP GP van Brazilië

Razgatlioglu verrast met P3 en blijft realistisch: "Dit is pas de vrijdag"

Pramac Racing is onder de indruk van de knappe derde tijd van Toprak Razgatlioglu in de MotoGP-training in Brazilië. Toch blijven de Turkse rijder en zijn team realistisch over hoe dit mogelijk was.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Het was vrijdag al een verrassing dat Johann Zarco de snelste tijd reed op de openingsdag van de MotoGP GP van Brazilië, maar de grootste verrassing? Dat was zonder twijfel de derde tijd van Toprak Razgatlioglu in de tweede training. De Turkse rookie, die al drie wereldtitels in World Superbike achter zijn naam heeft staan, plaatste zich zo in zijn tweede race al rechtstreeks voor Q2.

Meer over de GP van Brazilië:

Dat deed Razgatlioglu op de Yamaha YZR-M1, een motorfiets die dit seizoen tot dusver geen wereldwonder bleek. Om de situatie nog iets lastiger te maken, werd hij ook geconfronteerd met lastige weersomstandigheden. Op het moment dat hij zijn snelste tijd reed, regende het al, maar nog niet hard genoeg om een tijdsverbetering te voorkomen.

Met zijn prestatie op de vrijdag maakte Razgatlioglu indruk op Pramac-teambaas Gino Borsoi. "Iedereen kent natuurlijk zijn enorme talent en onder deze omstandigheden is het nog indrukwekkender, omdat hij nog niet weet hoe hij met de motor moet rijden onder natte omstandigheden", benadrukte Borsoi bij MotoGP.com hoe knap de derde tijd van Razgatlioglu was.

"Het is eigenlijk de eerste keer dat hij beter leert begrijpen hoe hij de band moet gebruiken en hoe hij met de elektronica moet omgaan. Het lijkt er bovendien op dat Yamaha ten opzichte van vorig jaar veel heeft verbeterd in de regen. Al deze dingen helpen ons om een goede balans te vinden voor Toprak. Hij heeft talent."

Toprak Razgatlioglu was vrijdag tevens de beste Yamaha-rijder in Brazilië.

Toprak Razgatlioglu was vrijdag tevens de beste Yamaha-rijder in Brazilië.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tegelijkertijd moest Borsoi wel erkennen dat Razgatlioglu kon profiteren van het feit dat alle rijders vrijdag pas echt kennismaakten met het Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia. Voor Razgatlioglu is dat bij andere races ook het geval, maar voor de concurrentie niet. "Niemand heeft ervaring op dit circuit, dus hebben we hier misschien een iets groter voordeel dan op andere banen", weet Borsoi.

'Dit is pas de vrijdag'

Ook Razgatlioglu gaf toe dat het in zijn voordeel was dat het circuit van Goiânia voor iedereen nieuw was. Toch oordeelde de 29-jarige rijder uit Alanya dat dit niet de enige factor was die meespeelde bij de totstandkoming van zijn derde tijd. "Het grootste verschil was dat dit voor iedereen een nieuw circuit is en dat ik me snel aanpas", trapte hij af. "Maar we zijn ook altijd sterk in wisselende omstandigheden."

Toch was het voor Razgatlioglu ook een verrassing om zijn naam op de derde plek terug te vinden. "Toen ik na mijn ronde terugkeerde in de pits en ik zag dat ik in de top-drie stond, was ik verrast, maar ik lachte ook", zei hij, om eraan toe te voegen dat het slechts een trainingsresultaat is.

"Ik ga dit niet op een gekke manier vieren, want ik ben gewoon gefocust op morgen. Dit is pas de vrijdag. Natuurlijk hebben we heel goed werk geleverd. We staan nu in Q2 en dat is goed, maar de kwalificatie en de race zijn het belangrijkste. Daar ben ik dan ook op gefocust."

Net binnen

Verstappen na dominante pole in Groene Hel: "Veredelde testsessie"

VLN
Verstappen na dominante pole in Groene Hel: "Veredelde testsessie"

NLS2: Verstappen pakt pole op Nordschleife voor Barbarossapreis

VLN
NLS2
NLS2: Verstappen pakt pole op Nordschleife voor Barbarossapreis

De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd

Formule 1
De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd

Bearman prijst balans Haas na sterke start Formule 1-seizoen

Formule 1
GP van China
Bearman prijst balans Haas na sterke start Formule 1-seizoen
Vorig artikel Fermín Aldeguer akkoord met Ducati over transfer naar VR46 in 2027

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Fermín Aldeguer akkoord met Ducati over transfer naar VR46 in 2027

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Fermín Aldeguer akkoord met Ducati over transfer naar VR46 in 2027

Uitslag: Training MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Training MotoGP Grand Prix van Brazilië

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?
Meer van
Toprak Razgatlioglu

Groot contrast bij MotoGP-rookies na driedaagse test in Sepang

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Groot contrast bij MotoGP-rookies na driedaagse test in Sepang

MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

Razgatlioglu mikt op MotoGP-podiums in seizoen 2027

MotoGP
MotoGP
Pramac Racing launch
Razgatlioglu mikt op MotoGP-podiums in seizoen 2027
Meer van
Pramac Racing

Yamaha wijst belangrijkste verbeterpunt aan na MotoGP-test Sepang

MotoGP
MotoGP
Yamaha wijst belangrijkste verbeterpunt aan na MotoGP-test Sepang

Pramac onthult als eerste MotoGP-team livery voor 2026

MotoGP
MotoGP
Pramac onthult als eerste MotoGP-team livery voor 2026

Niet eerder telde MotoGP-grid zoveel kampioenen als in 2026

MotoGP
MotoGP
Niet eerder telde MotoGP-grid zoveel kampioenen als in 2026