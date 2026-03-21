Razgatlioglu verrast met P3 en blijft realistisch: "Dit is pas de vrijdag"

Het was vrijdag al een verrassing dat Johann Zarco de snelste tijd reed op de openingsdag van de MotoGP GP van Brazilië, maar de grootste verrassing? Dat was zonder twijfel de derde tijd van Toprak Razgatlioglu in de tweede training. De Turkse rookie, die al drie wereldtitels in World Superbike achter zijn naam heeft staan, plaatste zich zo in zijn tweede race al rechtstreeks voor Q2.

Meer over de GP van Brazilië: MotoGP Zarco verrassend snelste in MotoGP-training Brazilië, Bezzecchi naar Q1

Dat deed Razgatlioglu op de Yamaha YZR-M1, een motorfiets die dit seizoen tot dusver geen wereldwonder bleek. Om de situatie nog iets lastiger te maken, werd hij ook geconfronteerd met lastige weersomstandigheden. Op het moment dat hij zijn snelste tijd reed, regende het al, maar nog niet hard genoeg om een tijdsverbetering te voorkomen.

Met zijn prestatie op de vrijdag maakte Razgatlioglu indruk op Pramac-teambaas Gino Borsoi. "Iedereen kent natuurlijk zijn enorme talent en onder deze omstandigheden is het nog indrukwekkender, omdat hij nog niet weet hoe hij met de motor moet rijden onder natte omstandigheden", benadrukte Borsoi bij MotoGP.com hoe knap de derde tijd van Razgatlioglu was.

"Het is eigenlijk de eerste keer dat hij beter leert begrijpen hoe hij de band moet gebruiken en hoe hij met de elektronica moet omgaan. Het lijkt er bovendien op dat Yamaha ten opzichte van vorig jaar veel heeft verbeterd in de regen. Al deze dingen helpen ons om een goede balans te vinden voor Toprak. Hij heeft talent."

Toprak Razgatlioglu was vrijdag tevens de beste Yamaha-rijder in Brazilië.

Tegelijkertijd moest Borsoi wel erkennen dat Razgatlioglu kon profiteren van het feit dat alle rijders vrijdag pas echt kennismaakten met het Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia. Voor Razgatlioglu is dat bij andere races ook het geval, maar voor de concurrentie niet. "Niemand heeft ervaring op dit circuit, dus hebben we hier misschien een iets groter voordeel dan op andere banen", weet Borsoi.

'Dit is pas de vrijdag'

Ook Razgatlioglu gaf toe dat het in zijn voordeel was dat het circuit van Goiânia voor iedereen nieuw was. Toch oordeelde de 29-jarige rijder uit Alanya dat dit niet de enige factor was die meespeelde bij de totstandkoming van zijn derde tijd. "Het grootste verschil was dat dit voor iedereen een nieuw circuit is en dat ik me snel aanpas", trapte hij af. "Maar we zijn ook altijd sterk in wisselende omstandigheden."

Toch was het voor Razgatlioglu ook een verrassing om zijn naam op de derde plek terug te vinden. "Toen ik na mijn ronde terugkeerde in de pits en ik zag dat ik in de top-drie stond, was ik verrast, maar ik lachte ook", zei hij, om eraan toe te voegen dat het slechts een trainingsresultaat is.

"Ik ga dit niet op een gekke manier vieren, want ik ben gewoon gefocust op morgen. Dit is pas de vrijdag. Natuurlijk hebben we heel goed werk geleverd. We staan nu in Q2 en dat is goed, maar de kwalificatie en de race zijn het belangrijkste. Daar ben ik dan ook op gefocust."