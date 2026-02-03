Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona
Special feature
MotoGP

MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

De MotoGP-teams kozen voor 2026 voor stabiliteit, maar richting 2027 lijkt silly season voor de nodige verschuivingen te gaan zorgen. Welke rijders hebben bij welk team getekend?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Marco Bezzecchi, Aprilia

Foto door: Aprilia Racing

Slechts twee MotoGP-teams beginnen met een gewijzigde line-up aan 2026: Pramac Racing heeft Miguel Oliveira ingeruild voor World Superbike-kampioen Toprak Razgatlioglu, en Honda LCR geeft Moto2-kampioen Diogo Moreira promotie ten koste van Somkiat Chantra. De overige twintig rijders in de MotoGP blijven bij het team waar ze ook in 2025 al raceten.

Eind 2026 lopen veel rijders echter uit hun contract en dus belooft het silly season richting het MotoGP-seizoen 2027 bijzonder druk te worden. Aanvankelijk hadden slechts drie rijders zekerheid over waar ze racen zodra de sport aan een nieuw tijdperk met nieuwe technische reglementen begint: naast nieuwkomers Razgatlioglu en Moreira was dat Honda LCR-rijder Johann Zarco, die daar over een deal tot eind 2027 beschikt.

Hoe de teams de overige plekken op de grid gaan invullen, is dus een groot vraagteken. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat er de nodige verschuivingen gaan plaatsvinden, al is het maar doordat de komst van nieuwe technische reglementen voor onzekerheid zorgt over de krachtsverhoudingen tussen de diverse fabrikanten.

Iemand die geen behoefte had aan een nieuwe overstap, was Marco Bezzecchi. Hij tekende nog voor het seizoen 2026 van start ging een contractverlenging bij Aprilia. Daardoor ligt hij tot en met eind 2028 vast bij de Italiaanse fabrikant. Ook gaat hij een nieuwe teamgenoot krijgen: hoewel zijn overstap nog niet bevestigd is, weet Motorsport.com dat Jorge Martín een deal gaat tekenen bij Yamaha.

Meer over de rijdersmarkt:

Die overstap kan Martín maken doordat Fabio Quartararo na zes jaar gaat vertrekken bij het fabrieksteam van Yamaha. Hoewel ook deze deal officieel nog niet beklonken is, gaat de wereldkampioen van 2021 verkassen naar Honda HRC. Dit houdt ook in dat Joan Mir of Luca Marini op zoek moet naar een nieuwe plek in de MotoGP.

Een andere transfer die aanstaande lijkt te zijn, is die van Pedro Acosta naar Ducati. Ook hier geldt dat de deal nog niet officieel bekend is gemaakt. De jonge Spanjaard komt bij de Italiaanse fabrikant aan de zijde van Marc Márquez te rijden. De zevenvoudig MotoGP-kampioen heeft zijn handtekening nog niet onder een contractverlenging gezet, maar dat lijkt inmiddels niet veel meer dan een formaliteit te zijn.

Deze onbevestigde deals zijn niet opgenomen in het onderstaande overzicht, waarin alle bevestigde contracten voor 2027 op een rij zijn gezet.

Overzicht teams en rijders MotoGP 2027

Team Rijder Afloop contract
Italy Ducati Lenovo Team Nog niet bekend  
Nog niet bekend  
Italy Pertamina Enduro VR46 Racing Team Nog niet bekend  
Nog niet bekend  
Italy BK8 Gresini Racing MotoGP Nog niet bekend  
Nog niet bekend  
Italy Aprilia Racing Italy Marco Bezzecchi 31 december 2028
Nog niet bekend  
United States Trackhouse MotoGP Team Nog niet bekend  
Nog niet bekend  
Austria Red Bull KTM Factory Racing Nog niet bekend  
Nog niet bekend  
France Red Bull KTM Tech3 Nog niet bekend  
Nog niet bekend  
Japan Honda HRC Nog niet bekend  
Nog niet bekend  
Monaco Honda LCR France Johann Zarco 31 december 2027
Brazil Diogo Moreira 31 december 2028
Japan Monster Energy Yamaha MotoGP Team Nog niet bekend  
Nog niet bekend  
Italy Prima Pramac Yamaha MotoGP Turkey Toprak Razgatlioglu 31 december 2027
Nog niet bekend  

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
F1 Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"
Vorig artikel MotoGP-test Sepang: Tijden, welke rijders doen mee en hoe te volgen

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Bagnaia opgelucht na eerste testdag: "Ik moet Ducati enorm bedanken"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Bagnaia opgelucht na eerste testdag: "Ik moet Ducati enorm bedanken"

Quartararo alweer klaar na crash op eerste dag MotoGP-test Sepang

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Quartararo alweer klaar na crash op eerste dag MotoGP-test Sepang

Marc Márquez snelste op openingsdag MotoGP-test Sepang, Quartararo crasht

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Marc Márquez snelste op openingsdag MotoGP-test Sepang, Quartararo crasht
Meer van
Johann Zarco

Honda LCR onthult verschillende MotoGP-livery's voor Zarco en Moreira

MotoGP
MotoGP
LCR Honda launch
Honda LCR onthult verschillende MotoGP-livery's voor Zarco en Moreira

Niet eerder telde MotoGP-grid zoveel kampioenen als in 2026

MotoGP
MotoGP
Niet eerder telde MotoGP-grid zoveel kampioenen als in 2026

Honda tevreden over progressie: "Maar zijn in MotoGP om te winnen"

MotoGP
MotoGP
GP van Valencia
Honda tevreden over progressie: "Maar zijn in MotoGP om te winnen"
Meer van
KTM Factory Racing

Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

MotoGP
MotoGP
Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Volgende spraakmakende MotoGP-transfer in aantocht: Acosta naar Ducati

MotoGP
MotoGP
Volgende spraakmakende MotoGP-transfer in aantocht: Acosta naar Ducati

Acosta over silly season in MotoGP: "Voor iedereen een vraagteken"

MotoGP
MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing launch
Acosta over silly season in MotoGP: "Voor iedereen een vraagteken"