MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

Slechts twee MotoGP-teams beginnen met een gewijzigde line-up aan 2026: Pramac Racing heeft Miguel Oliveira ingeruild voor World Superbike-kampioen Toprak Razgatlioglu, en Honda LCR geeft Moto2-kampioen Diogo Moreira promotie ten koste van Somkiat Chantra. De overige twintig rijders in de MotoGP blijven bij het team waar ze ook in 2025 al raceten.

Eind 2026 lopen veel rijders echter uit hun contract en dus belooft het silly season richting het MotoGP-seizoen 2027 bijzonder druk te worden. Aanvankelijk hadden slechts drie rijders zekerheid over waar ze racen zodra de sport aan een nieuw tijdperk met nieuwe technische reglementen begint: naast nieuwkomers Razgatlioglu en Moreira was dat Honda LCR-rijder Johann Zarco, die daar over een deal tot eind 2027 beschikt.

Hoe de teams de overige plekken op de grid gaan invullen, is dus een groot vraagteken. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat er de nodige verschuivingen gaan plaatsvinden, al is het maar doordat de komst van nieuwe technische reglementen voor onzekerheid zorgt over de krachtsverhoudingen tussen de diverse fabrikanten.

Iemand die geen behoefte had aan een nieuwe overstap, was Marco Bezzecchi. Hij tekende nog voor het seizoen 2026 van start ging een contractverlenging bij Aprilia. Daardoor ligt hij tot en met eind 2028 vast bij de Italiaanse fabrikant. Ook gaat hij een nieuwe teamgenoot krijgen: hoewel zijn overstap nog niet bevestigd is, weet Motorsport.com dat Jorge Martín een deal gaat tekenen bij Yamaha.

Die overstap kan Martín maken doordat Fabio Quartararo na zes jaar gaat vertrekken bij het fabrieksteam van Yamaha. Hoewel ook deze deal officieel nog niet beklonken is, gaat de wereldkampioen van 2021 verkassen naar Honda HRC. Dit houdt ook in dat Joan Mir of Luca Marini op zoek moet naar een nieuwe plek in de MotoGP.

Een andere transfer die aanstaande lijkt te zijn, is die van Pedro Acosta naar Ducati. Ook hier geldt dat de deal nog niet officieel bekend is gemaakt. De jonge Spanjaard komt bij de Italiaanse fabrikant aan de zijde van Marc Márquez te rijden. De zevenvoudig MotoGP-kampioen heeft zijn handtekening nog niet onder een contractverlenging gezet, maar dat lijkt inmiddels niet veel meer dan een formaliteit te zijn.

Deze onbevestigde deals zijn niet opgenomen in het onderstaande overzicht, waarin alle bevestigde contracten voor 2027 op een rij zijn gezet.

Overzicht teams en rijders MotoGP 2027

Team Rijder Afloop contract Ducati Lenovo Team Nog niet bekend Nog niet bekend Pertamina Enduro VR46 Racing Team Nog niet bekend Nog niet bekend BK8 Gresini Racing MotoGP Nog niet bekend Nog niet bekend Aprilia Racing Marco Bezzecchi 31 december 2028 Nog niet bekend Trackhouse MotoGP Team Nog niet bekend Nog niet bekend Red Bull KTM Factory Racing Nog niet bekend Nog niet bekend Red Bull KTM Tech3 Nog niet bekend Nog niet bekend Honda HRC Nog niet bekend Nog niet bekend Honda LCR Johann Zarco 31 december 2027 Diogo Moreira 31 december 2028 Monster Energy Yamaha MotoGP Team Nog niet bekend Nog niet bekend Prima Pramac Yamaha MotoGP Toprak Razgatlioglu 31 december 2027 Nog niet bekend