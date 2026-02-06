Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Wat Sebastian Vettel zichzelf vroeg zodra druk in F1 hoog opliep

Formule 1
Formule 1
Wat Sebastian Vettel zichzelf vroeg zodra druk in F1 hoog opliep

Nieuwe technische snufjes in F1 vergen uiterste van coureurs

Formule 1
Formule 1
Nieuwe technische snufjes in F1 vergen uiterste van coureurs

Hoe Ducati zijn MotoGP-rivalen met beide benen op de grond heeft gezet

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Hoe Ducati zijn MotoGP-rivalen met beide benen op de grond heeft gezet

Rivalen smeden plannen om motorentruc Mercedes tegen te gaan, maar hoe reëel is dat?

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Rivalen smeden plannen om motorentruc Mercedes tegen te gaan, maar hoe reëel is dat?

Pérez tempert verwachtingen: "Dit is een langetermijnproject"

Formule 1
Formule 1
Pérez tempert verwachtingen: "Dit is een langetermijnproject"

Groot contrast bij MotoGP-rookies na driedaagse test in Sepang

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Groot contrast bij MotoGP-rookies na driedaagse test in Sepang

Zak Brown: "Indy 500-reünie met Fernando Alonso zou geweldig zijn"

IndyCar
IndyCar
110e editie van de Indianapolis 500
Zak Brown: "Indy 500-reünie met Fernando Alonso zou geweldig zijn"

Giedo van der Garde ziet F1-regels 2026 als voordeel voor drie coureurs

Formule 1
Formule 1
Giedo van der Garde ziet F1-regels 2026 als voordeel voor drie coureurs
MotoGP Officiële test Sepang

Groot contrast bij MotoGP-rookies na driedaagse test in Sepang

Rookies Toprak Razgatlioglu en Diogo Moreira eindigden dicht bij elkaar in de MotoGP-test in Sepang. Maar waar Moreira overwegend positief is, is de tevredenheid ver te zoeken bij Razgatlioglu.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Foto door: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Met Diogo Moreira en Toprak Razgatlioglu bevat het MotoGP-veld in 2026 twee debutanten. Vorige week mochten ze al kilometers maken tijdens de shakedowntest in Sepang, waar ze deze week opnieuw in actie kwamen tijdens de eerste collectieve wintertest. Na afloop van de test blikten de rookies er heel verschillend op terug.

Meer over de MotoGP-test:

Enerzijds was er tevredenheid bij Moto2-wereldkampioen Moreira, die iedere dag verbetering merkte. "De progressie was heel fijn. Iedere dag werd het gevoel beter en de laatste middag was de beste", luidde het oordeel van de Braziliaan. "Ik denk dat we een goede basisafstelling hadden. We hebben veel ronden gereden en we begrijpen de motor nu beter. Ik denk dat we er goed voor staan."

Moreira kreeg in de afgelopen testweek de nodige adviezen over hoe hij te werk moest gaan. Een van die tips bleef vooral hangen: "Dat ik de rust moet bewaren. We hebben het hele jaar om ons te verbeteren en om te leren", stelde de rijder van Honda LCR. "We hebben de tijd, maar we moeten blijven leren. Het team helpt me ook enorm, dus ik ben op dit moment heel blij. We moeten op deze manier verdergaan."

Diogo Moreira toonde zich tevreden over de progressie die hij in Sepang heeft geboekt.

Diogo Moreira toonde zich tevreden over de progressie die hij in Sepang heeft geboekt.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Motivatie Razgatlioglu op de proef gesteld

Waar Moreira grotendeels tevreden terugblikte op de tests in Sepang, was dat bij Razgatlioglu wel anders. Na het veiligstellen van zijn derde wereldtitel in het World Superbike in 2025 waagde hij de sprong naar de MotoGP, maar dat viel hem tot dusver absoluut niet mee. Naar eigen zeggen leerde hij niet zoveel van de test als hij hoopte.

"Ik heb wat geleerd, maar niet veel. Ik ben mijn rijstijl namelijk nog aan het veranderen. Vooral vanochtend begonnen we niet sterk", vertelde hij donderdag, om eraan toe te voegen dat de test niet goed was voor zijn motivatie. "Ik ben ook een beetje boos, want de rondetijd is niet gekomen. Ik verwachtte een 57’er, maar dat is niet gelukt. Daardoor verdwijnt mijn motivatie ook. Ik rij hetzelfde als voorheen, maar de rondetijd komt gewoon niet."

Het werd Razgatlioglu tijdens de test wel duidelijk dat zijn rijstijl op de schop moet. Qua prestaties doet een World Superbike-motor niet veel onder voor een MotoGP-machine, maar de manier waarop de rondetijd behaald moet worden, is compleet anders. Het kenmerkende harde remmen van de Turk werkt ook op de M1 van Yamaha, maar in de bochten en qua acceleratie is hij nog altijd zoekende.

Tevreden was Toprak Razgatlioglu niet na de MotoGP-test in Sepang.

Tevreden was Toprak Razgatlioglu niet na de MotoGP-test in Sepang.

Foto door: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Als ik met een nieuwe band rijd, is het zo lastig om te wachten met de gashendel vol opendraaien", zei Razgatlioglu, die ook uitlegde wat het verschil precies is. "Bij de Superbikes gebruikte ik de achterband altijd om te sturen. Ik gebruikte de achterband om te glijden, omhoog te komen en goede acceleratie te hebben."

"Met de MotoGP-motor moet je het tegenovergestelde doen. Je moet rijden alsof je op een Moto2 zit en heel voorzichtig op het gas gaan, want vooral de achterband is heel gevoelig", vervolgde Razgatlioglu, die in Sepang wel stappen zette met zijn begrip van de Michelin-band. Toch zag werkgever Pramac Racing ook dat er nog ruimte voor verbetering is. "Mijn team vertelt me iedere keer dat ik soepel moet rijden, maar dat is makkelijk om te zeggen. Na de Superbikes is dat heel moeilijk."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Wat Sebastian Vettel zichzelf vroeg zodra druk in F1 hoog opliep

Formule 1
F1 Formule 1
Wat Sebastian Vettel zichzelf vroeg zodra druk in F1 hoog opliep

Nieuwe technische snufjes in F1 vergen uiterste van coureurs

Formule 1
F1 Formule 1
Nieuwe technische snufjes in F1 vergen uiterste van coureurs

Hoe Ducati zijn MotoGP-rivalen met beide benen op de grond heeft gezet

MotoGP
MGP MotoGP
Officiële test Sepang
Hoe Ducati zijn MotoGP-rivalen met beide benen op de grond heeft gezet

Rivalen smeden plannen om motorentruc Mercedes tegen te gaan, maar hoe reëel is dat?

Formule 1
F1 Formule 1
Cadillac launch
Rivalen smeden plannen om motorentruc Mercedes tegen te gaan, maar hoe reëel is dat?
Vorig artikel Francesco Bagnaia spreekt duidelijke voorkeur voor MotoGP-toekomst uit

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Zak Brown: "Indy 500-reünie met Fernando Alonso zou geweldig zijn"

IndyCar
IndyCar
110e editie van de Indianapolis 500
Zak Brown: "Indy 500-reünie met Fernando Alonso zou geweldig zijn"

Bolide van Michael Schumachers eerste F1-zege levert miljoenen op

Formule 1
Formule 1
Bolide van Michael Schumachers eerste F1-zege levert miljoenen op

Francesco Bagnaia spreekt duidelijke voorkeur voor MotoGP-toekomst uit

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Francesco Bagnaia spreekt duidelijke voorkeur voor MotoGP-toekomst uit
Meer van
Toprak Razgatlioglu

MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

Razgatlioglu mikt op MotoGP-podiums in seizoen 2027

MotoGP
MotoGP
Pramac Racing launch
Razgatlioglu mikt op MotoGP-podiums in seizoen 2027

Pramac onthult als eerste MotoGP-team livery voor 2026

MotoGP
MotoGP
Pramac onthult als eerste MotoGP-team livery voor 2026
Meer van
Pramac Racing

Niet eerder telde MotoGP-grid zoveel kampioenen als in 2026

MotoGP
MotoGP
Niet eerder telde MotoGP-grid zoveel kampioenen als in 2026

“Toprak Razgatlioglu is een Casey Stoner 2.0”, aldus manager Vergani

MotoGP
MotoGP
“Toprak Razgatlioglu is een Casey Stoner 2.0”, aldus manager Vergani

Waarom Álex Rins en Jack Miller meer potentie zien in Yamaha V4-motor

MotoGP
MotoGP
Test Valencia
Waarom Álex Rins en Jack Miller meer potentie zien in Yamaha V4-motor