Groot contrast bij MotoGP-rookies na driedaagse test in Sepang

Met Diogo Moreira en Toprak Razgatlioglu bevat het MotoGP-veld in 2026 twee debutanten. Vorige week mochten ze al kilometers maken tijdens de shakedowntest in Sepang, waar ze deze week opnieuw in actie kwamen tijdens de eerste collectieve wintertest. Na afloop van de test blikten de rookies er heel verschillend op terug.

Enerzijds was er tevredenheid bij Moto2-wereldkampioen Moreira, die iedere dag verbetering merkte. "De progressie was heel fijn. Iedere dag werd het gevoel beter en de laatste middag was de beste", luidde het oordeel van de Braziliaan. "Ik denk dat we een goede basisafstelling hadden. We hebben veel ronden gereden en we begrijpen de motor nu beter. Ik denk dat we er goed voor staan."

Moreira kreeg in de afgelopen testweek de nodige adviezen over hoe hij te werk moest gaan. Een van die tips bleef vooral hangen: "Dat ik de rust moet bewaren. We hebben het hele jaar om ons te verbeteren en om te leren", stelde de rijder van Honda LCR. "We hebben de tijd, maar we moeten blijven leren. Het team helpt me ook enorm, dus ik ben op dit moment heel blij. We moeten op deze manier verdergaan."

Diogo Moreira toonde zich tevreden over de progressie die hij in Sepang heeft geboekt. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Motivatie Razgatlioglu op de proef gesteld

Waar Moreira grotendeels tevreden terugblikte op de tests in Sepang, was dat bij Razgatlioglu wel anders. Na het veiligstellen van zijn derde wereldtitel in het World Superbike in 2025 waagde hij de sprong naar de MotoGP, maar dat viel hem tot dusver absoluut niet mee. Naar eigen zeggen leerde hij niet zoveel van de test als hij hoopte.

"Ik heb wat geleerd, maar niet veel. Ik ben mijn rijstijl namelijk nog aan het veranderen. Vooral vanochtend begonnen we niet sterk", vertelde hij donderdag, om eraan toe te voegen dat de test niet goed was voor zijn motivatie. "Ik ben ook een beetje boos, want de rondetijd is niet gekomen. Ik verwachtte een 57’er, maar dat is niet gelukt. Daardoor verdwijnt mijn motivatie ook. Ik rij hetzelfde als voorheen, maar de rondetijd komt gewoon niet."

Het werd Razgatlioglu tijdens de test wel duidelijk dat zijn rijstijl op de schop moet. Qua prestaties doet een World Superbike-motor niet veel onder voor een MotoGP-machine, maar de manier waarop de rondetijd behaald moet worden, is compleet anders. Het kenmerkende harde remmen van de Turk werkt ook op de M1 van Yamaha, maar in de bochten en qua acceleratie is hij nog altijd zoekende.

Tevreden was Toprak Razgatlioglu niet na de MotoGP-test in Sepang. Foto door: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Als ik met een nieuwe band rijd, is het zo lastig om te wachten met de gashendel vol opendraaien", zei Razgatlioglu, die ook uitlegde wat het verschil precies is. "Bij de Superbikes gebruikte ik de achterband altijd om te sturen. Ik gebruikte de achterband om te glijden, omhoog te komen en goede acceleratie te hebben."

"Met de MotoGP-motor moet je het tegenovergestelde doen. Je moet rijden alsof je op een Moto2 zit en heel voorzichtig op het gas gaan, want vooral de achterband is heel gevoelig", vervolgde Razgatlioglu, die in Sepang wel stappen zette met zijn begrip van de Michelin-band. Toch zag werkgever Pramac Racing ook dat er nog ruimte voor verbetering is. "Mijn team vertelt me iedere keer dat ik soepel moet rijden, maar dat is makkelijk om te zeggen. Na de Superbikes is dat heel moeilijk."