“Je wilt normaal gesproken tijdens een raceweekend niet veel veranderen aan de motor, maar in dit geval hebben we het wel geprobeerd”, begon Michael van der Mark, die even daarvoor de zesde stek in de openingsrace van het weekend had geclaimd. “Het is heel positief voor het team, soms is het moeilijk. Deze grote verandering werkte en dat is een grote opluchting.” Gevraagd naar de veranderingen, vervolgde Van der Mark: “We hebben de voorkant van de motor aangepast en dat was aan het begin van het seizoen niet mogelijk omdat we dan in de knel kwamen met het remmen. Nu remt de motor beter en kan ik ook sturen zoals ik dat graag wil, dat is precies wat ik nodig heb van de motor.”

Van der Mark begon als zevende aan de eerste WSBK-manche van het weekend in Argentinië. Hij viel na de start even terug, maar vond al gauw zijn draai en vond in de slotfase van de race aansluiting bij een paar rijders die vochten om de zesde plaats. In de slotfase kon de Rotterdammer toeslaan en nam hij de zesde stek over. “Ik worstel meer als ik met andere coureurs op hetzelfde stukje asfalt aan het rijden ben. Ik kan snel zijn als ik solo rijd, maar de motor mist snelheid als je in duel bent. Ook de drive uit de bochten is niet zo goed als de anderen. Het is lastig om met andere rijders te vechten, ze te pakken en weg te rijden. De zesde plaats is wat dat betreft niet slecht, maar ik verloor veel tijd aan het begin en ook bij het inhalen van [Andrea] Locatelli. Ik was veel sneller, maar het pakket is nog niet snel genoeg. Hij pakte me weer. Dat was jammer, maar de zesde plaats is niet slecht.”

Op zondag staan er nog twee races op het programma en Van der Mark weet wat hem te doen staat om aan het begin van de race direct mee te komen. “Ik moet zorgen dat de band het gelijk doet, meteen van de start. Ik had wat moeite met de grip aan het begin van de wedstrijd en drie ronden voor het einde reed ik mijn snelste ronde. We moeten zorgen dat de band direct vanaf het begin goed is en zeker in de Superpole-race is dat van groot belang.”

De openingswedstrijd van het weekend werd gewonnen door Toprak Razgatlioglu, die daarmee meer afstand nam in het kampioenschap. De Turk heeft nu 29 punten voorsprong op titelconcurrent Jonathan Rea.