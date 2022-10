Rea pakt 40ste WSBK-pole in Portimao, Van der Mark op P19

In de eerste fase van de WK Superbikes Superpole in Portimao was regerend kampioen Toprak Razgatlioglu nog de snelste rijder, terwijl Jonathan Rea niet aan de tijd van de Yamaha-rijder kon tippen. In de tweede helft van de 15 minuten durende sessie draaide de Brit van Kawasaki het echter helemaal om. Hij dook acht tienden onder zijn eigen tijd door en met 1.39.610 zette hij bovendien een tijd neer die genoeg bleek voor pole-position. Dat is de veertigste in de WK Superbikes-carrière van Rea, die daarmee dichter in de buurt van Troy Corser en Tom Sykes komt.

Ruim anderhalve tiende achter Rea sloot Razgatlioglu aan op de tweede positie. De Turk had daarmee een marge van een kleine tiende ten opzichte van Alex Lowes op de tweede fabrieksmotor van Kawasaki. De tweede startrij voor de eerste race in Portugal wordt aangevoerd door Andrea Locatelli op de tweede Yamaha, terwijl Loris Baz alle fabrieksrijders van BMW te snel af was door de vijfde tijd te klokken. Iker Lecuona is op de zesde positie de beste Honda-rijder, terwijl Garrett Garloff en Scott Redding op de derde startrij plaatsnemen als nummers zeven en acht.

Zij krijgen daar gezelschap van Alvaro Bautista, de leider in het kampioenschap die in de kwalificatie niet verder dan de negende positie kwam. De Spanjaard van Ducati had weliswaar een snellere tijd gereden dan de 1.40.548, maar die werd geschrapt wegens het overschrijden van de track limits. De top-tien wordt afgesloten door landgenoot Xavi Vierge op de tweede Honda. Voor Michael van der Mark was er in zijn derde raceweekend sinds zijn rentree na blessureleed geen plekje op de eerste zes startrijen. De fabriekscoureur van BMW moet de eerste race in Portimao vanaf startplek 19 aanvangen.

Uitslag WK Superbikes Portimao - Kwalificatie