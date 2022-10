Razgatlioglu: Liever winnen in WSBK dan om P10 strijden in MotoGP

Na het behalen van de titel in het WK Superbikes vorig jaar werd Toprak Razgatlioglu in verband gebracht met een overstap naar de MotoGP. Zelf maakte hij er geen geheim van dat hij ervoor open stond om in 2023 de overstap te maken als huidige werkgever Yamaha hem de kans zou bieden. Dat is echter niet meer mogelijk, nu satellietteam RNF Racing volgend jaar met motoren van Aprilia gaat rijden. In plaats daarvan blijft Razgatlioglu Yamaha trouw in het WK Superbikes, waar hij zijn huidige overeenkomst uitdient. Wel blijft de deur geopend voor een overstap naar MotoGP in 2024. Dat hoeft van de Turk echter niet ten koste van alles te gebeuren. In gesprek met onze Italiaanse collega's van Motorsport.com geeft hij aan alleen de overstap te willen maken als hij mee kan doen om de podiumplekken.

"Ik weet dat het niveau in MotoGP heel hoog is, maar ik hou van de Superbike-paddock. Ik voel me hier echt thuis. Op een dag ga ik misschien in MotoGP racen, met de voorwaarde dat ik een fabrieksmotor heb. Als ik ga, is mijn doel om voor de topposities te vechten. Ik wil daar niet naartoe om maar te kunnen zeggen dat ik MotoGP-rijder ben", vertelt Razgatlioglu over hoe hij tegen een overstap naar MotoGP aankijkt. "Daar hou ik niet van, ik wil daar niet zijn om er maar te zijn. Als ik niet om het podium kan strijden, ben ik niet geïnteresseerd in MotoGP. Het zou mooi zijn als ik daar op een dag heen kan gaan en vooraan mee kan doe, maar ik heb geen zin om daar om de tiende positie te strijden. Dan blijf ik liever in Superbike. Het is dan beter om hier meer titels te winnen, zoals Jonathan Rea heeft gedaan."

Als beloning voor zijn WK Superbikes-titel mocht Razgatlioglu eerder dit jaar een MotoGP-motor van Yamaha testen. Bij die test kwam hij tot 40 ronden, voordat regen de test vroegtijdig beëindigde. Toch gaf die test de 25-jarige rijder een goed idee van wat hij in zijn rijstijl moet aanpassen als hij naar MotoGP overstapt. "Ik heb niet veel gereden. Het was maar een paar uur, daarna begon het te regenen. Maar ik heb als eerste Turkse rijder op een MotoGP-machine gereden", aldus Razgatlioglu. "Het is een heel lastige motor en je moet je aanpassen, maar ik vind de zitpositie heel apart. Die is hoog en daar hou ik niet van, voor mijn stijl is een lage zitpositie beter. Het was niet makkelijk om op die manier op een motor te rijden, maar het was slechts een test. Ik heb ervan genoten."