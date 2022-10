Victor Steeman kwam in de openingsfase van de Supersport 300-race op het Autódromo Internacional do Algarve ten val in bocht 14 en werd vervolgens geraakt door José Luis Perez Gonzalez, die vlak achter hem reed. De wedstrijdleiding hing onmiddellijk de rode vlag uit, zodat Steeman op de baan eerste hulp kon krijgen.

Daarna werd Steeman, één van de titelkandidaten in het WK Supersport 300, per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Faro. De organisatie van het kampioenschap meldt zaterdag in een eerste verklaring dat Steeman hoofdletsel en een polytrauma (meerdere verwondingen als gevolg van een ongeluk) heeft opgelopen. Verder informatie is er op dit moment nog niet.

Razgatlioglu wint eerste WSBK-race

Door het ongeluk van Steeman begon de eerste race in het WK Superbikes in Portimao vijf kwartier later dan gepland, om 15.15 uur in plaats van 14.00 uur lokale tijd. Dit omdat de medische helikopter tijdelijk het circuit moest verlaten om Steeman naar het hospitaal van Faro te vervoeren.

Jonathan Rea veroverde eerder op zaterdag de pole-position voor de eerste race, terwijl Toprak Razgatlioglu en Alex Lowes zich als respectievelijk tweede en derde kwalificeerden. Leider in het klassement Alvaro Bautista klokte de vierde tijd, maar leek door een straf pas als negende te mogen starten. Na verder beraad van de stewards werd de straf echter teruggedraaid en mocht de Spanjaard dus alsnog plaatsnemen op P4.

Bij de start behield Rea de leiding, gevolgd door Razgatlioglu en Lowes. Bautista verloor een plek, maar heroverde deze al snel en meldde zich halverwege de tot veertien ronden ingekorte race in de top-drie. Deze top-drie werd inmiddels aangevoerd door Razgatlioglu, die Rea in de zesde omloop de macht had ontfutseld met een inhaalactie binnendoor in bocht 1.

In de elfde ronde zag Rea ook Bautista passeren voor P2, maar laatstgenoemde ging vervolgens wijd. Daardoor kreeg Rea de tweede plek terug, maar raakte deze later alsnog kwijt aan zijn Ducati-rivaal. Uiteindelijk won Razgatlioglu de wedstrijd en bleef Bautista Rea voor in het gevecht om P2. Axel Bassani werd vierde, na een fraai gevecht met Lowes. Laatstgenoemde moest genoegen nemen met P5. Michael van der Mark eindigde vanaf de twintigste startplek als veertiende en scoorde zodoende twee WK-punten.

In het klassement gaat Bautista nog steeds aan kop, al is zijn voorsprong op nummer twee Razgatlioglu wel iets geslonken: 414 om 360 punten. Rea staat derde met 343 punten.

De uitslag van de eerste WSBK-race in Portimao: