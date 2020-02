Haslam voor Van der Mark op natte eerste testdag WSBK

Spanje wordt momenteel geteisterd door storm Gloria. Vooral de oostkust moet het zwaar ontgelden, maar ook het anders zonnige Jerez de la Frontera kreeg met flink wat neerslag af te rekenen. Dat had ook een grote impact op de collectieve WSBK-test op het Circuito de Jerez. Toch gingen enkele rijders om klokslag 11.00u het natte circuit op.

Ducati-aanwinst en Britse Superbike-kampioen Scott Redding was een van de eerste rijders met een tijd, maar op een opdrogend circuit namen de tijden snel een flinke duik. Rond 15.00u was het circuit op zijn snelst. Leon Haslam maakte van de gelegenheid gebruik om een 1.52.149 neer te zetten met de gloednieuwe motor van Honda. Yamaha-fabrieksman Michael van der Mark kwam tot op 0.031 van de Brit. De Amerikaanse rookie Garrett Gerloff maakte de top-drie vol op de Yamaha van GRT, Redding was vierde.

Ten Kate Racing was ook van de partij met Loris Baz. Het Nederlandse team komt dit jaar weer voor het volledige seizoen aan de start. Baz was vijfde tijdens de test. Tom Sykes was de beste BMW op P6, gevolgd door Alex Lowes op de fabrieksmachine van Kawasaki.

Wereldkampioen Jonathan Rea besloot om niet in actie te komen door de moeilijke omstandigheden en zal pas op het Australische Phillip Island weer aan de slag gaan, net voor de openingsronde van het nieuwe seizoen.

Yamaha-nieuwkomer Toprak Razgatlioglu veroorzaakte een rode vlag met een crash in de eerste bocht en was achtste op de tijdenlijst. Ook Ducati-man Chaz Davies ging in dezelfde bocht tegen de korst.