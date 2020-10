Haslam verlengt contract bij Superbike-team van Honda

Voorafgaand aan het laatste WBSK-weekend in Estoril staat Honda op de vierde plaats in het kampioenschap voor fabrikanten. Bautista scoorde in augustus voor het eerst een podium met de nieuwe CBR1000RR-R Fireblade. De Spanjaard staat negende in het rijderskampioenschap, een plekje en acht punten voor Haslam. Het beste resultaat van de Engelse rijder was tot nu toe een vierde plaats.

Vorige maand liet Haslam zich nog cryptisch uit over zijn toekomst bij Honda, maar nu is duidelijk dat hij nog een seizoen bij zijn huidige werkgever blijft. “Het is een understatement om te zeggen dat ik blij ben met m’n contractverlenging bij Team HRC”, reageerde Haslam op het nieuws. “Dit is een moeilijk jaar geweest, vanwege COVID-19 en het gebrek aan testwerk, maar ik wist vanaf het begin dat dit project veel potentie heeft. Ik ben blij dat ik nog een tweede jaar mag werken aan de ontwikkeling van de Fireblade, dat is erg belangrijk voor me. Ik heb er vertrouwen in dat we kunnen streven naar de hoogste posities, dat is mijn doel. Het is fijn om daar samen met Honda en Team HRC aan door te werken.”

De bevestiging van Honda’s line-up betekent dat alle fabrieksteams in het WSBK hun selectie voor komend seizoen rond hebben. Michael Ruben Rinaldi werd woensdag bekendgemaakt als vervanger van Chaz Davies bij het Ducati-fabrieksteam, Andrea Locatelli is anderzijds de vervanger van Michael van der Mark bij Yamaha. De Nederlandse coureur trekt naar BMW.