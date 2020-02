Rea snelste op Jerez, crash voor Lowes

Rea besloot om op een regenachtige woensdag niet in actie te komen in Zuid-Spanje en was ook niet van plan om op donderdag buiten te rijden. Dat besloot hij uiteindelijk toch te doen omdat de baan voldoende was opgedroogd voor slicks. De Noord-Ier reed reed meteen de tweede tijd en pakte in de namiddag de leiding over met een 1.40.983, een tijd die ook stand zou houden door het slechter wordende weer.

Toprak Razgatlioglu tond long bovenaan met de Yamaha, maar was uiteindelijk tweede achter Rea met een 1.41.214. Scott Redding was opnieuw de snelste Ducati op de derde plaats, gevolgd door Alex Lowes, die 's namiddags onderuit ging in de negende bocht.

Yamaha-rijder Michael van der Mark sloot de test af als vijfde, gevolgd door de Honda van Leon, die woensdag de snelste was. Loris Baz en Ten Kate Racing waren zevende voor de fabrieks-Honda van Alvaro Bautista. Michael Ruben Rinaldi en GRT rookie Federico Caricasulo maakten de top-tien vol. Ook die laatste ging donderdag tegen de grond. De BMW van Tom Sykes viel net uit de top-tien.

De meeste teams trekken nu over de grens naar het Portugese Portimao voor twee testdagen op zondag en maandag. Kawasaki organiseert een privétest op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar ze maandag gaan filmen.