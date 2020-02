Razgatlioglu sluit WSBK-test Portimao als snelste af

Na de tweedaagse test in Jerez trok het grootste deel van de WSBK-grid naar Portugal waar op het circuit van Portimao nog eens twee dagen getest kon worden. WSBK-nieuwkomer Scott Redding noteerde zondag tegen het eind van de middagsessie de snelste tijd nadat hij een run deed op de kwalificatieband. De Britse coureur noteerde een 1.41.179 en was daarmee minimaal een halve seconde sneller dan een drietal Yamaha’s. Ten Kate-rijder Loris Baz voorop. Toprak Razgatlioglu en Michael van der Mark eindigden op de derde en vierde plaats.

Maandag was Razgatlioglu het grootste deel van de dag de snelste, al moest hij tegen het eind van de middag nog wel even aan de bak om die positie te behouden. Baz noteerde twintig minuten voor het einde een 1.40.994. Redding dook daar nog onder en ook Razgatlioglu vond nog wat winst in zijn laatste ronde. Daarmee sloot de Turkse nieuwkomer in het officiële team van Yamaha de test als snelste af. Redding was acht honderdsten langzamer, Baz eindigde voor Michael van der Mark als derde. Van der Mark was op de nieuwe R1 ruim zes tienden langzamer dan zijn teamgenoot.

Nadat Chaz Davies zondag meer dan een seconde langzamer was dan teamgenoot Redding, reduceerde hij die achterstand op maandag tot iets minder dan acht tienden. Honda-coureur Leon Haslam eindigde op de achtste plaats. De Honda-formatie was niet heel erg productief tijdens de eerste test van het jaar in Jerez, die vanwege regen in het water viel. Tijdens de tweedaagse in Portimao bleef het wel droog en kon de Japanse fabrikant een aardig programma afwerken. Alvaro Bautista, die naar verluidt de houder is van het officieuze ronderecord op Portimao, eindigde slechts op de zestiende plaats.

Kampioensformatie Kawasaki was afwezig in Portimao. Jonathan Rea en Alex Lowes werkten maandag daarentegen een privétest af op het circuit van Barcelona.