In beeld: De nieuwe machine van Van der Mark

Van der Mark begint in 2020 aan zijn vierde seizoen bij het fabrieksteam van Yamaha, hij behaalde de grootste successen voor het merk. Afgelopen seizoen werd hij - ondanks een blessure na een zware crash in Misano - vierde in het kampioenschap. In totaal heeft hij drie races gewonnen met de WSBK-machine van Yamaha.

In gesprek met Motorsport.com liet Van der Mark al weten dat 2020-versie van de R1 eerder een evolutie is dan een revolutie. "Het blok heeft iets meer vermogen en daarnaast zijn het heel veel kleine dingen", verklaarde hij. "Zo is de aerodynamica iets beter geworden waardoor de grote coureurs zoals ik wat meer topsnelheid kunnen behalen. Dat zijn allemaal kleine dingen die het iets makkelijker maken."

Ook voor de grip, dat tot voor kort een probleem was voor de R1, lijkt men nu een oplossing gevonden te hebben. Toch blijft Van der Mark pushen voor meer verbetering: "Zo lang we niet domineren mogen we niet tevreden zijn."

In beeld: De nieuwe Yamaha R1 van Michael van der Mark